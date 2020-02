Κόσμος

Τετραμερή για τη Συρία ανακοίνωσε ο Ερντογάν

Οι χώρες που θα μετέχουν στη διάσκεψη που θα γίνει για το διπλωματικό και στρατιωτικό αδιέξοδο στην επαρχία Ιντλίμπ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ρωσίας, της Ρωσίας και της Γερμανίας στις 5 Μαρτίου για να συζητήσουν την κατάσταση στην περιοχή του Ιντλίμπ στην Συρία, όπου η πρόσφατη επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων της Δαμασκού έχει προκαλέσει την έξοδο ενός εκατομμυρίου κατοίκων.

«Εξέφρασα ξεκάθαρα στον Βλαντίμιρ Πούτιν την αποφασιστικότητά μας για το Ιντλίμπ. Το ανέφερα επίσης στην Αγκελα Μέρκελ και στον Εμανουέλ Μακρόν. Στις 5 Μαρτίου θα συναντηθούμε με τους Πούτιν, Μακρόν και Μέρκελ και θα μιλήσουμε γι΄αυτό εκ νέου», δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Έπειτα από σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών χθες, οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ιντλίμπ και ζήτησαν τον τερματισμό των συγκρούσεων, την ώρα που το Κρεμλίνο ανακοίνωνε ότι συζητεί την πιθανότητα σύγκλησης τετραμερούς συνάντησης κορυφής.