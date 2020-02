Κοινωνία

Πυροβολισμοί στο Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αδιευκρίνιστο, για την ώρα, το κίνητρο της επίθεσης.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας που πυροβολήθηκε στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε θύμα επίθεσης, γύρω στις 19:30, στην οδό Κερασσούντος.