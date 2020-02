Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετικοί βρέθηκαν τουρίστες που επέστρεψαν από τους Αγίους Τόπους

“Συναγερμός” σήμανε στο Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, μετά τα κρούσματα σε Νοτιοκορεάτες προσκυνητές.

Οι ισραηλινές και οι παλαιστινιακές Αρχές προσπαθούν να ελέγξουν το κύμα φόβου για πιθανό ξέσπασμα του ιού Covid-19, μετά τις πληροφορίες ότι προσκυνητές από τη Νότια Κορέα, που πραγματοποίησαν ταξίδι στους Αγίους Τόπους, διαγνώσθηκαν αργότερα ως φορείς του ιού.

Οι εννέα τουρίστες, που βρέθηκαν θετικοί στον ιό μετά την επιστροφή τους στην Νότια Κορέα, επισκέφθηκαν ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους τόπους, όπως ο Ναός του Παναγίου Τάφου στην παλιά Ιερουσαλήμ και η Σπηλιά των Πατριαρχών στην Δυτική Οχθη, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.

Το Υπουργείο έδωσε στην δημοσιότητα την διαδρομή της ομάδας των τουριστών από την Νότια Κορέα και ανακοίνωσε ότι διεξάγει «επιδημιολογική έρευνα» για να εντοπίσει πιθανή διάδοση. Έδωσε σε εντολή σε όποιον ήρθε σε στενή επαφή με την ομάδα να το αναφέρει στις Αρχές και να παραμείνει περιορισμένος στο σπίτι του για 14 ημέρες, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας εξέδωσε αντίστοιχες οδηγίες για τα παλαιστινιακά εδάφη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να γίνει εκτίμηση της κατάστασης και, εάν χρειασθεί, να δώσει εξηγήσεις στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι Αρχές της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν σήμερα κατακόρυφη αύξηση νέων κρουσμάτων του ιού στην χώρα.

Ισραηλινή γυναίκα που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess βρέθηκε θετική στον ιό μετά την επιστροφή της στο Ισραήλ χθες, αλλά βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσαν πηγές των υπηρεσιών υγείας του Ισραήλ. Δεν υπάρχουν άλλα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού στο Ισραήλ ή τα παλαιστινιακά εδάφη.