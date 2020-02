Πολιτική

Γεννηματά: η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι αποκριάτικη στολή

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατακρίνει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι η αυτόνομη πορεία του ΚΙΝΑΛ είναι δεδομένη.

«Καλές οι Απόκριες αλλά η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι αποκριάτικη στολή. Όλοι εντός και εκτός της χώρας αντιλαμβάνονται κάθε μέρα και περισσότερο, ότι ένα τεχνητό διπολικό πολιτικό σύστημα με μια δήθεν μεταρρυθμιστική κεντρώα ΝΔ και έναν δήθεν κεντροαριστερό ΣΥΡΙΖΑ μόνο σε αδιέξοδα οδηγεί», τονίζει η Φώφη Γεννηματά σε συνέντευξή της στον "Ελεύθερο Τύπο".

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατακρίνει τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας ότι η αυτόνομη πορεία του ΚΙΝΑΛ είναι δεδομένη: «Πασχίζουν οι παπαγάλοι της ΝΔ και τα παπαγαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν προπέτασμα καπνού και να διαστρεβλώσουν τη θέση μας για την αυτόνομη πορεία. Έχω πει και στη Βουλή ότι δεν χρειαζόμαστε τα φλερτ, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε της ΝΔ. Το Κίνημα Αλλαγής γίνεται κάθε μέρα και πιο ελκυστικό στους προοδευτικούς πολίτες και αυτό είναι που τους ανησυχεί. Να το προσέξουν οι ψηφοφόροι και τα στελέχη μας και μην παγιδεύονται στην προπαγάνδα τους».

Επίσης η κ. Γεννηματά υπογραμμίζει πως «κανένα προπέτασμα καπνού δεν μπορεί να κρύψει τις ουσιαστικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που έχουμε με τη ΝΔ ούτε τις αντίστοιχες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε μια γνήσια προοδευτική σοσιαλιστική παράταξη και σε ευκαιριακούς παρατηρητές όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κρίση ταυτότητας και είναι a la carte λίγο από όλα και στη Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Δηλώνει ότι η επικείμενη Συνδιάσκεψη του Κινήματος Αλλαγής, στα μέσα Μαρτίου, σηματοδοτεί την πολιτική του αντεπίθεση καθώς τη σφραγίδα για τη σοσιαλιστική του ταυτότητα. «Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Θέλουμε ένα ζωντανό και ανοιχτό κόμμα της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας για να σταθεί απέναντι στις νέες μορφές ανισότητας και να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις, το τεχνολογικό χάσμα και την κλιματική αλλαγή. Να ξανακάνει τη δημοκρατία ισχυρή και αποτελεσματική. Να τοποθετήσει ξανά την Ελλάδα στο νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Να εξασφαλίσει τη δίκαιη μετάβαση στις αλλαγές που απαιτούνται. Φέρνουμε την πολιτική στο προσκήνιο. Το σύνθημα της Συνδιάσκεψης μας είναι ότι "η πολιτική επιστρέφει". Και καλούμε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και να οδηγήσουμε την παράταξη στη νέα εποχή», επισημαίνει η κ. Γεννηματά.

Ακόμη επικρίνει την κυβέρνηση της ΝΔ για την τακτική της απέναντι στην Τουρκία λέγοντας ότι συνεχίζει να υποτιμά το πρόβλημα, ακολουθεί αμήχανη πίσω από τις εξελίξεις που τρέχουν και δηλώνει προβλέψιμα δεδομένη. Σχετικά με την όξυνση στο μεταναστευτικό-προσφυγικό η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, αναφέρει ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η κρίση οξύνεται και με το κυβερνητικό αλαλούμ και το ανθρωπιστικό πρόβλημα διευρύνεται με τη ακροδεξιά να καραδοκεί. «Όσο αφορά τις ΜΚΟ πρόκειται για επικοινωνιακή κίνηση της Κυβέρνησης, με διάταξη που προϋπήρχε και είναι αναποτελεσματική με τη γραφειοκρατία που προσθέτει», αναφέρει.