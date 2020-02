Παράξενα

Μαραθώνια επιχείρηση για τη διάσωση κατσίκας από βράχια (εικόνες)

Καρέ – καρέ καταγράφηκε η ριψοκίνδυνη επιχείρηση για τη διάσωση του ζώου και των μωρών του.

Μεγάλη επιχείρηση για τι διάσωση κατσίκας και των νεογέννητων μωρών της, στήθηκε στην περιοχή του Καϊάφα, στην Ηλεία.

Η κατσίκα βρισκόταν σε βράχια, στο παλιό νταμάρι και εγκλωβίστηκε εκεί. Ο βοσκός – ιδιοκτήτης της, όσο κι αν περίμενε, δεν είδε τη κατσίκα και μωρά της να κατεβαίνουν κι έτσι αποφάσισε να καλέσει την Πυροσβεστική.

Έτσι με επικεφαλής τον Πυρονόμο Θεοδωρή Κονδύλη, που έχει ειδικευτεί αρκετά σε αναρριχήσεις και καταβάσεις με σχοινιά, τους πυροσβέστες από την Π.Υ. Πύργου και το Π.Κ. Κρεστένων, Σάκη Μπουγά, Λεωνίδα Παναγόπουλο και Χαράλαμπο Λαζαρή, έσπευσαν για να απεγκλωβίσουν τα ζώα.

Η επιχείρηση κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, αφού το φοβισμένο ζώο τρόμαξε ακόμα περισσότερο και απομακρυνόταν από τους διασώστες του.

Τελικά, ο πυρονόμος κατάφερε να την ακινητοποιήσει πιάνοντας με λάσο τα κέρατά της.

Λίγο αργότερα και αφού έκανε ένα δέσιμο με σχοινιά, τέτοιο που θα μεταφέρει την κατσίκα με ασφάλεια, την ανέβασε με τη βοήθεια των συναδέλφων του και κτηνοτρόφων στην πλαγιά πάνω από το βράχο.

Τα κατσικάκια είχαν τρομάξει πολύ πριν να κατέβει στο σημείο ο Πυρονόμος με αποτέλεσμα να πέσουν σε πιο χαμηλό σημείο χωρίς να τραυματιστούν και να τα μαζέψει από εκεί ο κτηνοτρόφος…

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν νυχτώσει.

Πηγή: ilialive.gr