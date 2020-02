Κόσμος

Νέος ισχυρός σεισμός στα σύνορα Ιράν - Τουρκίας

Δεύτερος σεισμός λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθος 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε στα σύνορα του Ιράν με την Τουρκία...

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, έως τώρα, ωστόσο στην περιοχή επικρατεί χάος από το σεισμό μεγέθους 5,7 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες και στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, δύο εκ των οποίων ήταν παιδιά.