Κοινωνία

Αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε παιδιά (εικόνες)

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, τα Ι.Χ. παρέσυραν παιδιά που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο.

Πάνω σε τέσσερα παιδιά, που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, κατέληξαν δύο αυτοκίνητα, τα οποία συγκρούστηκαν στο κέντρο του Αλιβερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star Κεντρικής Ελλάδας, το ένα ΙΧ αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς το Αλιβέρι και το άλλο ερχόταν από τον περιφερειακό με κατεύθυνση τη Χαλκίδα.

Στη διασταύρωση που υπάρχει μέσα στην πόλη, έγινε παραβίαση του STOP από το αυτοκίνητο που ερχόταν από τον περιφερειακό, με αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, τα οποία στην συνέχεια ακολούθησαν μία τρελή πορεία, παρασύροντας μέχρι και κολόνα, για να καταλήξουν δυστυχώς πάνω στους τέσσερις ανήλικους.

Επικράτησε πανικός στο σημείο, με τα παιδιά να φωνάζουν και τους περαστικούς να τρέχουν να βοηθήσουν. Τα παιδιά τραυματίστηκαν, με κατάγματα και χτυπήματα στο σώμα τους, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.