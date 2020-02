Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: προληπτική η αναστολή των εκδρομών στην Ιταλία

Τι είπε για τα παιδιά που βρίσκονται στην γειτονική χώρα και το πρόγραμμα επαναπατρισμού τους. Τι λέει μαθήτρια που βρίσκεται στην Ρώμη, τι δηλώνει ο πατέρας της.

«Δράσαμε καθαρά προληπτικά», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Υπουργός Παιδείας, αναφορικά με την απόφαση για αναστολή των σχολικών εκδρομών προς την Ιταλία και την άμεση επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών που αυτές τις ημέρες βρίσκονται στην γειτονική χώρα, όπου έχουν εμφανιστεί εκατοντάδες κρούσματα του κορονοϊού.

«Είμαστε σε επαφή με όλα τα σχολεία και σιγά-σιγά τα παιδιά επιστρέφουν», είπε η Νίκη Κεραμέως, συμπληρώνοντας «δεν υπάρχει λόγος ή πιθανότητα να τεθούν τα παιδιά σε καραντίνα. Τα παιδιά θα επιστρέψουν κανονικά στις δραστηριότητες τους και μόνο εάν κάποια τυχόν εμφανίσουν κάποιο ανησυχητικό σύμπτωμα θα γίνουν όσα προβλέπονται από το Υπ. Υγείας»

Όπως τόνισε η Υπ. Παιδείας, «δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση ότι κάποιο από τα παιδιά, τα οποία άλλωστε δεν έχουν πάει σε κάποια από τις περιοχές που βρίσκονται σε καραντίνα , έχει κάποιο σύμπτωμα», σημειώνοντας ότι υπάρχουν σχετικές εγκύκλιοι με οδηγίες που ήδη εκδόθηκαν για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ο Π. Βασιλειάδης, πατέρας μιας εκ των μαθητών και μαθητριών που βρίσκονται στην Ιταλία, εκπαιδευτικός και ο ίδιος, ανέφερε στην εκπομπή ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία μεταξύ των γονέων, παρότι τα παιδιά βρίσκονται στην Ρώμη, όπου δεν υπάρχουν μέχρι τώρα κρούσματα, αλλά ουδείς μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν. Όλοι οι γονείς θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει, καθαρά για προληπτικούς λόγους, να επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα».

Η κόρη του, Ραφαηλία Βασιλειάδη, είπε ότι η ίδια και οι συμμαθητές της, στην Πομπηία και στην Ρώμη, όπου βρέθηκαν τα παιδιά την πρώτη ημέρα της εκδρομής τους στην Ιταλία, δεν υπήρξε ανησυχία. Περιέγραψε ότι κάποιοι κάτοικοι φορούν μάσκες, αλλά τα παιδιά, όπως τους συνεστήθη, δεν φορούν μάσκες. Η μαθήτρια είπε ότι βάσει του προγραμματισμού, η εκδρομή τους ολοκληρώνεται την Παρασκευή, ωστόσο αναμένεται να δρομολογηθεί η επίσπευση της επιστροφής των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.