Τσακρής για κορονοϊό: όσο αργότερα έρθει στην Ελλάδα, τόσο καλύτερα

Τι λέει ο Καθ. Μικροβιολογίας για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην χώρα μας και για την θνητότητα.

Στη δυναμική του κορονοϊού αναφέρθηκε στον ΘΕΜΑ 104,6 ο καθηγητής Μικροβιολογίας Αθανάσιος Τσακρής.



«Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε πιθανότητες εγχώριας διασποράς στη χώρα» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, «όσο πιο αργά έρθει ο ιός τόσο το καλύτερο για τη χώρα για να προετοιμαστούν τα νοσοκομεία και να απομακρυνθούμε από την έξαρση της γρίπης».



Ο καθηγητής εξήγησε, ακόμα, ότι «υπάρχουν ασυμπτωματικοί ασθενείς που έχουν ιικό φορτίο και μπορεί να το μεταδώσουν ενώ ιικό φορτίο ανιχνεύεται και στην ανάρρωση και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταδοθεί και σε αυτή τη φάση».

Βάσει των επιδημιολογικών στοιχείων η θνητότητα ανεβαίνει με τη δεκαετία καθώς, όπως παρατήρησε ο κ. Τσακρής «οι ηλικιωμένοι και με χρόνια νοσήματα είναι τα περισσότερα θύματα, αντίθετα στα παιδιά οι λοιμώξεις είναι σπάνιες».



Ερωτηθείς αν είναι κοντά η πανδημία ο καθηγητής Μικροβιολογίας απάντησε ότι «από τη στιγμή που θα έχουμε εστίες εγχώριας μετάδοσης σε διάφορα σημεία του πλανήτη μπαίνουμε σε συνθήκες που καταλήγουν σε πανδημία».



Για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ο κ. Τσακρής είπε, τέλος, ότι «θα πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος στα αεροδρόμια, να υπάρχει ενημέρωση ώστε να γίνει έγκαιρη ιχνηλάτηση δευτερογενών κρουσμάτων. Άλλα μέτρα όπως η θερμομέτρηση δεν μπορεί να αποδώσει γιατί κάποιος μπορεί να έχει ήπια συμπτώματα ή χαμηλό πυρετό».