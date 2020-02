Υγεία - Περιβάλλον

Πολάκης για κορονοϊό: Όπου χρειαστεί, θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατότητα

Με αφορμή την έκδηλη ανησυχία του κόσμου για την επιδημία, ο πρώην αναπληρωτής Υπ. Υγείας υπογραμμίζει πως δεν χρειάζεται πανικός.

Θέση για όσα λέγονται και γράφονται για την επιδημία κορονοϊού πήρε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης.

Εκτιμώντας πως σύντομα ο κορονοϊός θα χτυπήσει την πόρτα και της Ελλάδας, ο κ. Πολάκης τονίζει πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά απλά τα μέτρα που περιγράφονται στις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας.

Αν και αφήνει “καρφιά” για τη στάση που κράτησε η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση, δεσμεύεται πως «όπου χρειαστεί, θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατότητα που έχουμε».

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Πολάκη:

«Επειδή βλέπω από δημοσιεύματα και από το διαδίκτυο να υποβόσκει, να καλλιεργείται και να μεγαλώνει μια ανησυχία (για να μην πω κάτι βαρύτερο) για την επιδημία του κορονοϊού που ξεκίνησε από την Κίνα, νιώθω την ανάγκη να πω τα εξής:

Η επέκταση της επιδημίας του κορονοϊού είναι λογικό πως σύντομα θα χτυπήσει την πόρτα και της Ελλάδας. Έτσι γίνεται με τις επιδημίες από στελέχη ιών με ισχυρή λοιμογόνο δύναμη. Δεν χρειάζεται πανικός από τον κόσμο, αλλά απλά τα μέτρα ατομικής υγιεινής και αποφυγής επαφής που περιγράφονται στις οδηγίες που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, επανειλημμένα, για αντίστοιχες επιδημίες όπως της γρίπης! Δεν υπάρχει εμβόλιο, στους κορονοϊούς οφείλεται κάθε χρόνο το 15-20% των αναπνευστικών λοιμώξεων της χειμερινής περιόδου. Κίνδυνο διατρέχουν οι ευπαθείς ομάδες, οι ίδιες που κινδυνεύουν από την επιδημία της γρίπης! Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να συντονίσει τους εμπλεκόμενους φορείς από τις πύλες εισόδου, μέχρι τα νοσοκομεία. Εμείς τυμβωρυχία και τοξική αντιπολίτευση δεν θα κάνουμε, θα ελέγχουμε όμως την ετοιμότητα και προετοιμασία, την επάρκεια των μέσων και υποδομών με βάση της προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας. Τέλος, επειδή εμείς δεν είμαστε ίδιοι, όπου χρειαστεί θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατότητα που έχουμε, πολιτική, οργανωτική, συνδικαλιστική, επιστημονική.»