Αθλητικά

Η Λίβερπουλ ισοφάρισε το ρεκόρ της Σίτι

Το κατόρθωμα των "κοκκινων" και τα σχόλια του Κλοπ.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ, χαιρέτησε το «απίστευτο» επίτευγμα της ομάδας του μετά τη χθεσινή νίκη (3-2) επί της Γουέστ Χαμ, που επέτρεψε στους «κόκκινους» να ισοφαρίσουν το ρεκόρ με 18 νίκες στη σειρά στην Premier League, που είχε δημιουργήσει η Μάντσεστερ Σίτι το 2017.



Έτσι κερδίζοντας τη Γουότφορντ εκτός έδρας το Σάββατο, οι «κόκκινοι» θα φτάσουν τις 19 επιτυχίες σερί, δημιουργώντας νέο ρεκόρ.



«Είπα στην αρχή ότι θέλουμε να γράψουμε τις δικές μας ιστορίες, να δημιουργήσουμε τη δική μας ιστορία. Προφανώς, οι παίκτες το πήραν αυτό στα σοβαρά και όλα αυτά είναι όμορφα, αλλά δεν είναι πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Κλοπ.

«Είναι τόσο ξεχωριστό, οι αριθμοί είναι απίστευτοι, τόσο δύσκολοι, είμαστε στην σωστή κατάσταση και θέλουμε να ανακάμψουμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Ο επόμενος αντίπαλος πραγματικά μας περιμένει και θέλει να πολεμήσει και να μας νικήσει, όλο το γήπεδο στο Γουότφορντ θα μας περιμένει, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό, θα υπάρξει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και θα πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι».

Η Λίβερπουλ έχει 79 βαθμούς, 22 περισσότερους από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι και θα εξασφαλίσει τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος μετά από 30 χρόνια, μαζεύοντας 12 βαθμούς από τους 11 εναπομείναντες αγώνες.



«Θα μπορούσαμε να βρούμε μία καλύτερη θέση για να μπούμε σε αυτά τα τελευταία 11 παιχνίδια;», αναρωτήθηκε ο Κλοπ. «Δεν θα είχα σκεφτεί ποτέ ότι ήταν δυνατό, αλλά καθένα από αυτά που συμβαίνει είναι πραγματικά δύσκολο και το σεβόμαστε πολύ».