Γερμανία: ερωτήματα για τα κίνητρα του οδηγού που χτύπησε καρναβαλιστές

Παιδιά ειναι πολλοί απο τους δεκάδες τραυματίες. Ποιός ειναι ο ρόλος του δεύτερου άνδρας, ο οποίος συνελήφθη.

Δέκα οκτώ παιδιά είναι μεταξύ των 52 ανθρώπων που τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε παρέλαση καρναβαλιστών στην πόλη Φολκμάρζεν της Γερμανίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Έσσης, η οποία εξακολουθεί να αναζητεί τα κίνητρα του δράστη.

«Υπάρχουν 18 παιδιά μεταξύ των θυμάτων (…) 35 άνθρωποι νοσηλεύονται και 17 ακόμη έχουν λάβει εξιτήριο αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες», επεσήμανε η τοπική αστυνομία στον λογαριασμό της στο Twitter.

Στο μεταξύ οι ερευνητές ελπίζουν να μπορέσουν να ανακρίνουν σήμερα τον 29χρονο άνδρα που έριξε την ασημί Μερσεντές του πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Το χθεσινό περιστατικό σόκαρε την κοινή γνώμη της Γερμανίας η οποία ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από την τρομοκρατική, ρατσιστική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας στην πόλη Χανάου, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι. «Τι συμβαίνει στη χώρα μας;», διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Bild.

Τόσο η εφημερίδα αυτή, όσο και άλλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 29χρονος Γερμανός, που έχει συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, δεν ήταν σε κατάσταση να ανακριθεί χθες Δευτέρα καθώς είχε υποστεί τραύματα το κεφάλι.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η πράξη του είχε πολιτικά κίνητρα», επεσήμανε η Bild επικαλούμενη έναν από τους ερευνητές. «Όμως εκτιμάμε ότι ο άνδρας έδρασε από πρόθεση και ότι ψυχολογικά προβλήματα (από τα οποία πάσχει) ίσως έπαιξαν ρόλο», πρόσθεσε. Αρκετά γερμανικά μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένου του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού ZDF, μετέδωσαν ότι ο δράστης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πιθανόν ναρκωτικών, κάτι που όμως προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιώσει οι ερευνητές.

Εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας δεύτερος άνδρας συνελήφθη σε σχέση με το συμβάν. Ο γερμανικός κρατικός ραδιοφωνικός σταθμός Deutschlandfunk μετέδωσε ότι ένας άνδρας που βιντεοσκόπησε το περιστατικό συνελήφθη, όμως δεν είναι ξεκάθαρη η εμπλοκή του στο συμβάν.