Κόσμος

Γερμανία: αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παρέλαση καρναβαλιστών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός του οχήματος που έπεσε πάνω στο πλήθος συνελήφθη.

Συναγερμός σήμανε στην Γερμανία, καθώς αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε καρναβαλική παρέλαση, στην πόλη Βολκμάρσεν.

Η γερμανική εφημερίδα Bild έγραψε πως περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ένα τρίτο των θυμάτων φέρει σοβαρά τραύματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αστυνομίας στο Twitter, όλες οι καρναβαλικές παρελάσεις στο κρατίδιο της Έσσης ακυρώθηκαν ως προλήπτικό μέτρο..

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο άντρας οδήγησε το όχημα του πάνω στο πλήθος, ή αν το περιστατικό οφείλεται σε ατύχημα.