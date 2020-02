Κοινωνία

Αντιδράσεις για τον ένοπλο αστυνομικό στην ΑΣΟΕΕ

"Έκανε το σωστό" αναφέρει ο Στράτος Μαυροειδάκος. "Είχε το δικαίωμα να το κάνει" σχολιάζει ο Μπαλάσκας. "Πόλεμος" Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και ΟΝΝΕΔ. Τι λέει η Πρυτανεία.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την παρουσία αστυνομικού, με το όπλο στο χέρι, μέσα στον προαύλιο χώρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιγράφοντας τις συνθήκες του περιστατικού ο γενικός γραμματέας των Ειδικών Φρουρών Στράτος Μαυροειδάκος είπε στο ΘΕΜΑ 104.6 ότι ο άνδρας που ανήκει στην ομάδα ΔΙΑΣ του Πειραιά «έκανε το λάθος να φοράει το κράνος που χρησιμοποιεί και στην υπηρεσία. Ο συνάδελφος ήταν απέναντι από την ΑΣΟΕΕ. Τότε πήγαν 4-5 άτομα και υπήρξε λεκτικό επεισόδιο μετά το οποίο του πήραν το κράνος. Ο συνάδελφος προσπαθώντας να πάρει το κράνος τον τράβηξαν προς τα μέσα και τότε άρχισαν να τον κυνηγάνε 30-40 άτομα. Τον χτύπαγαν με πυροσβεστήρες, ξύλα και σιδηρολοστούς».

«Για εμάς έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει» σχολίασε την κίνηση του άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ να τραβήξει όπλο όταν εγκλωβίστηκε στο προαύλιο της. Σύμφωνα με τον κ. Μαυροειδάκο ο αστυνομικός «νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, έχει πρησμένο κεφάλι, έχει μια εικόνα ανθρώπου που τον έδερναν για πολύ ώρα».

Ο ίδιος εξήγησε ότι «ο αστυνομικός είναι 24 ώρες υπηρεσία και φέρει τον υπηρεσιακό του οπλισμό» ενώ είπε ότι «είναι για γέλια η εκδοχή ότι πήγε να διώξει μικροπωλητή. Ο συνάδελφος ανήκει στην ομάδα ΔΙΑΣ Πειραιά, δεν είναι δυνατό να πήγε από τον Πειραιά να κάνει έλεγχο στην ΑΣΟΕΕ».

Το περιστατικό σχολίασε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει αστυνομικός εντός και εκτός υπηρεσίας. "Ο αστυνομικός επιλέγει αν θα ασφαλίσει το όπλο του ή αν θα το έχει πάνω του. Όταν κινδυνεύει η ζωή του και δέχεται επίθεση έχει δικαίωμα να προτάξει το όπλο" είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή το αναφερόμενο περιστατικό η Πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου καταδικάζει την «είσοδο κάθε είδους οπλοφόρων εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος χωρίς νόμιμη αιτία, καθώς και την παράνομη απειλή χρήσης οποιουδήποτε όπλου».

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτες και ανεπιθύμητες καταστάσεις. Για το αναφερόμενο περιστατικό θα ενημερωθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου αυτές να προβούν στις νόμιμες ενέργειες, αναφέρει η Πρυτανεία και προσθέτει:

«Η προσπάθειά μας παραμένει διαρκής για τη διασφάλιση συνθηκών, εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, κατάλληλων για την εκπαίδευση και την έρευνα με ακαδημαϊκή ελευθερία και ασφάλεια για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας».

«Η αστυνομία παλεύει το οργανωμένο έγκλημα βγάζοντας πιστόλια μέσα στις σχολές μας», αναφέρει η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άμεσα ήταν η απάντηση της ΟΝΝΕΔ: «Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη νεολαία του όλοι είναι ένοχοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο - εκτός από τους ακροαριστερούς τραμπούκους. Η σημερινή τους στάση για το περιστατικό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο φανερώνει τις πραγματικές τους αντιλήψεις για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».