Κόσμος

Νέο Δελχί: η Μελάνια Τραμπ σε “πρόγραμμα ευτυχίας” (εικόνες)

Έχοντας το παραδοσιακό κόκκινο σημάδι στο μέτωπό της, η "Πρώτη Κυρία" είδε μαθητές να κάνουν γιόγκα και να χορεύουν μπάνγκρα.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ επισκέφθηκε σήμερα ένα κυβερνητικό σχολείο στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, το οποίο ακολουθεί ένα "πρόγραμμα ευτυχίας", που είναι βασισμένο σε πρακτικές ενσυνειδητότητας.

Έχοντας το παραδοσιακό κόκκινο σημάδι στο μέτωπό της (το αποκαλούμενο "τιλάκ") και φορώντας στον λαιμό μια γιρλάντα από πορτοκαλί λουλούδια, η Μελάνια Τραμπ παρακολούθησε τους μαθητές στο σχολείο να παίζουν, να κάνουν γιόγκα και να χορεύουν τον παραδοσιακό χορό μπάνγκρα.

"Είναι συναρπαστικό για μένα το ότι οι μαθητές εδώ ξεκινούν την ημέρα τους με ενσυνειδητότητα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον καλύτερο τρόπο για να ξεκινάμε όλοι μας την ημέρα μας", είπε η Μελάνια Τραμπ.

Το "πρόγραμμα μαθημάτων ευτυχίας" εγκαινιάστηκε από το αριστερό κόμμα Aam Aadmi Party (AAP) το 2018 ως ένας τρόπος για να καλλιεργηθούν οι κοινωνικές δεξιότητες με το να ασχολούνται τα παιδιά με πρακτικές ενσυνειδητότητας, με αφήγηση παραμυθιών και με ζωγραφική, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του κόμματος.

"Για αιώνες η Ινδία έχει διδάξει την πνευματικότητα στον κόσμο. Χαίρομαι που θα πάρει μαζί της το μήνυμα της ευτυχίας από το σχολείο μας", έγραψε στο Twitter σχετικά με την επίσκεψη της κυρίας Τραμπ ο επικεφαλής των αρχών της πόλης Αρβίντ Κεζριουάλ, ο οποίος είναι και μέλος του κόμματος AAP.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί σήμερα με ινδούς ηγέτες με θέματα τις πωλήσεις όπλων και τις διαφωνίες ανάμεσα στις δύο χώρες για θέματα εμπορίου, οι οποίες έχουν προκαλέσει ένταση στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους δύο μήνες.

"Αυτή είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην Ινδία και δεν μπορώ να περιγράψω πόσο ενθουσιασμένη είμαι. Ο πρόεδρος και εγώ είμαστε ευγνώμονες που μας φιλοξενείτε", δήλωσε η Μελάνια.