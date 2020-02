Πολιτισμός

Η συγγνώμη του Πλάθιντο Ντομίνγκο για την σεξουαλική παρενόχληση

Τι λέει ο διάσημος τενόρος, που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας, για τα πολυάριθμα θύματα του.

Ο διάσημος Ισπανός τενόρος Πλάθιντο Ντομίνγκο, ο οποίος κατηγορείται στις ΗΠΑ για σεξουαλική παρενόχληση από περίπου 20 γυναίκες, τους ζήτησε συγγνώμη και πρόσθεσε ότι "λυπάται ειλικρινά για τα δεινά που τους προκάλεσε".

"Θέλω να ξέρουν ότι λυπάμαι ειλικρινά για τα δεινά που τους προκάλεσα. Αποδέχομαι όλη τη ευθύνη των πράξεών μου", δηλώνει σε σημερινή ανακοίνωσή του ο 79χρονος τενόρος, ο οποίος μέχρι σήμερα αρνείτο κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές.

Σε έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Αύγουστο από το πρακτορείο Associated Press, 9 γυναίκες δήλωναν ότι παρενοχλήθηκαν από τον διάσημο τενόρο από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το Associated Press δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο και δεύτερη έρευνα, στην οποία άλλες 11 γυναίκες δήλωναν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον Πλάθιντο Ντομίνγκο.

Στην ανακοίνωσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στην Ισπανία από το πρακτορείο Europa Press, ο Ντομίνγκο βεβαιώνει ότι "κάθισε και σκέφτηκε τους τελευταίους μήνες τις κατηγορίες" εναντίον του και σημειώνει ότι "καταλαβαίνει τώρα ότι ορισμένες γυναίκες μπορεί να φοβούνταν να εκφραστούν ειλικρινά λόγω του φόβου πως θα έχουν συνέπειες στην καριέρα τους".

Η συγγνώμη του Πλάθιντο Ντομίνγκο γνωστοποιείται μια μέρα μετά την απόφαση των ενόρκων δικαστηρίου του Μανχάταν, οι οποίοι έκριναν ένοχο τον κινηματογραφικό παραγωγό Χάρβεϊ Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση και βιασμό. Την ικανοποίησή του για την ετυμηγορία αυτή εξέφρασε το κίνημα #MeToo.

Μετά τις κατηγορίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση, ο Ντομίνγκο εγκατέλειψε τον Οκτώβριο την διεύθυνση της Όπερας του Λος Άντζελες, μια θέση που κατείχε από το 2003. Επίσης αρνήθηκε να εμφανισθεί στην Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, ενώ άλλες αμερικανικές όπερες ματαίωσαν τις παραστάσεις του. Ωστόσο συνέχισε τις εμφανίσεις του στην Ευρώπη.