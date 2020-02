Life

“Χτύπησε” και τον Τομ Κρουζ ο κορονοϊός

Η έξαρση της επιδημίας στην Ιταλία επηρεάζει και τον διάσημο ηθοποιό.

Αναβλήθηκαν εξαιτίας του κορονοϊού τα προγραμματισμένα γυρίσματα στην Ιταλία για τη νέα ταινία με τον Τομ Κρουζ "Επικίνδυνες Αποστολές", που θα διαρκούσαν τρεις εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε χθες η αμερικανική εταιρεία παραγωγής ταινιών Paramount Pictures.

Τα γυρίσματα επρόκειτο να ξεκινήσουν χθες, Δευτέρα, στη Βενετία, όπου από την Κυριακή έχουν ματαιωθεί οι ετήσιες αποκριάτικες εκδηλώσεις. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Ιταλία ανήλθε ήδη στα 283 και έχει αποκλειστεί μεγάλο μέρος του πλούσιου Βορρά για να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού.

"Για την ασφάλεια και την υγεία των συντελεστών και μετά τις προσπάθειες των τοπικών αρχών της Βενετίας να ανασταλούν οι δημόσιες συναθροίσεις, τροποποιούμε το σχέδιο παραγωγής για τις τρεις εβδομάδες των γυρισμάτων στη Βενετία--το προγραμματισμένο πρώτο σκέλος μια μεγάλης παραγωγής για τις 'Επικίνδυνες Αποστολές 7", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Paramount Pictures, που ανήκει στην εταιρεία ViacomCBS.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους συντελεστές της ταινίας να επιστρέψουν στα σπίτια τους όσο δεν πραγματοποιούνται τα γυρίσματα και ότι θα "εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση" στην Ιταλία. Δεν διευκρίνισε ωστόσο πότε αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή.

Η έβδομη συνέχεια της επιτυχημένης σειράς ταινιών Επικίνδυνες Αποστολές αναμένεται να ξεκινήσει να προβάλλεται τον Ιούλιο του 2021, ενώ είναι προγραμματισμένη και μια όγδοη για το 2022. Ο Κρουζ θα υποδύεται και πάλι τον μυστικό πράκτορα Ίθαν Χαντ και στις δύο ταινίες που θα σκηνοθετήσει ο Κρίστοφερ Μακουάρι.