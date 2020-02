Πολιτισμός

Το απίστευτο ποσό που πουλήθηκε η “Μόνα Λίζα” από κύβους του Ρούμπικ

Η απεικόνιση με κύβους του Ρούμπικ "Μόνα Λίζα", κλέβει τις εντυπώσεις κατά τη δημοπράτηση έργων street art.

Για 480.000 ευρώ πωλήθηκε η απεικόνιση του γνωστού πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα», φιλοτεχνημένου από τον εικαστικό καλλιτέχνη Invader με 330 κύβους Ρούμπικ, σε δημοπρασία του οίκου δημοπρασιών Arcturial, λίγα στενά πιο κάτω από το σημείο όπου εκτίθεται το πρωτότυπο έργο του μέγιστου φλωρεντινού καλλιτέχνη, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Η απεικόνιση με κύβους της «Ρούμπικ Μόνα Λίζα», που δημιούργησε το 2005 ο Γάλλος "αστικός" καλλιτέχνης (urban artist) Invader ξεχώρισε κατά τη δημοπράτηση έργων street art.

Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τα έντονα πολύχρωμα πλαστικά κυβάκια του εμβληματικού παιχνιδιού-σπαζοκεφαλιά της δεκαετίας του ‘80, προκειμένου να αναπλάσει τρισδιάστατα χάρις στο παράδοξο τούτο ψηφιδωτό τα χαρακτηριστικά και το πασίγνωστο χαμόγελο της «Μόνα Λίζα».

Η δημοπράτηση αυτού του έργου στις 23 Φεβρουαρίου συμπίπτει με την έκθεση που αφιερώνεται στα 500 χρόνια από τον θάνατο του ιδιοφυούς εκπρόσωπου της Ιταλικής Αναγέννησης, που διοργανώνεται στο Λούβρο, σημερινό «καταφύγιο» του διάσημου αυτού πίνακα.

Ο Invader έχει γίνει διάσημος σε όλον τον κόσμο από τις δημιουργίες-παρεμβάσεις του σε 79 πόλεις και 33 χώρες. Η τεχνική του συνίσταται στην επίστρωση κτηρίων με κεραμικά πλακάκια, που συχνά αναπαριστούν εικόνες από βιντεοπαιχνίδια, ή χαρακτήρες από γνωστά βιβλία κόμικ. Ιδιαίτερα δε, η δημιουργία πινάκων με κύβους Ρούμπικ έχει δώσει το όνομά της σε ένα ολάκερο κίνημα, τον «Ρουμπικυβισμό» (Rubikcubisme).

To «Ρούμπικ Μόνα Λίζα» είναι το πρώτο από μία σειρά έργων, τα «Ρούμπικ Αριστουργήματα» (Rubik Master Pieces), στα οποία ο καλλιτέχνης αναπλάθει με την τεχνική αυτή μεγάλα έργα της ιστορίας της τέχνης. Από το «Πρόγευμα στη Χλόη» του Εντουάρ Μανέ, έως την «Καταγωγή του Κόσμου» του Γκυστάβ Κουρμπέ, ο Invader έχει ήδη αναπαράξει πολλά μεγάλα εικαστικά έργα με τους κύβους Ρούμπικ κι από το 2005 πάμπολλες εκθέσεις έχουν φιλοξενήσει τα ιδιαίτερα τούτα δημιουργήματα.