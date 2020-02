Υγεία - Περιβάλλον

“Πόλη φάντασμα” το Μιλάνο: Συγκλονιστικές περιγραφές Ελλήνων στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στη “μαύρη αγορά” πωλούνται μάσκες και αντισηπτικά, ενώ οι έλεγχοι για πιθανά κρούσματα γίνονται σε σκηνές έξω από τα νοσοκομεία.