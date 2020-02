Υγεία - Περιβάλλον

Γνωστό φάρμακο πιθανό αντίδοτο του κορονοϊού

Ένα συνηθισμένο φάρμακο, για την αντιμετώπιση της ελονοσίας εξετάζεται ως πιθανό αντίδοτο του κορονοϊού.

Ένα συνηθισμένο φάρμακο, η χλωροκίνη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της ελονοσίας, παρουσιάζει ενδείξεις αποτελεσματικότητας απέναντι στον Covid-19, δήλωσε σήμερα ο Ντιντιέ Ραούλ, διευθυντής του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών της Μασσαλίας, βασιζόμενος στα αποτελέσματα μιας κινεζικής κλινικής μελέτης.

«Γνωρίζαμε ήδη ότι η χλωροκίνη ήταν αποτελεσματική in vitro απέναντι σε αυτόν τον νέο κοροναϊό και η κλινική εκτίμηση που έγινε στην Κίνα το επιβεβαίωσε», εξήγησε ο καθηγητής, που είναι ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες.

Ο Ραούλ έκανε τη δήλωση αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο σχολιάζοντας την πρώτη δημοσίευση αυτής της κλινικής μελέτης τριών Κινέζων ερευνητών στην επιστημονική επιθεώρηση BioScience Trends.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 19 Φεβρουαρίου και βασίζεται στα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που έγινε σε περισσότερα από 10 κινεζικά νοσοκομεία, στην Ουχάν, το Πεκίνο και τη Σαγκάη. Ο στόχος της ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι αποτελεσματική η χλωροκίνη για τη θεραπεία πνευμονικών νόσων που συνδέονται με τον Covid-19.

«Τα αποτελέσματα που λάβαμε μέχρι τώρα σε περισσότερους από 100 ασθενείς έδειξαν ότι η φωσφορική χλωροκίνη ήταν πιο αποτελεσματική από τη θεραπεία που λάμβανε η ομάδα σύγκρισης όσον αφορά την εξέλιξη της πνευμονίας, τη βελτίωση της κατάστασης των πνευμόνων, ώστε ο ασθενής να γίνει αρνητικός στον ιό και για να περιοριστεί η διάρκεια της ασθένειας», ανέφεραν οι Κινέζοι ερευνητές. Στη μελέτη τους πάντως δεν ποσοτικοποιούν τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων.

«Οι αντιιικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της χλωροκίνης ενδέχεται να παίζουν ρόλο στην ενδεχόμενη αποτελεσματικότητά της για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από πνευμονία, την οποία προκάλεσε ο Covid-19», συνεχίζει το άρθρο που υπέγραψαν οι καθηγητές Τζιαντζούν Γκάο, Ζενχούε Τιάν και Χου Γιανγκ, του Πανεπιστημίου και του Νοσοκομείου της πόλης Τσινγκτάο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα δεδομένου ότι «η χλωροκίνη είναι ένα φτηνό φάρμακο, χωρίς κινδύνους, που χρησιμοποιείται εδώ και 70 χρόνια», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα πάντα με τους Κινέζους επιστήμονες, για τη θεραπεία αρκεί μια δόση των 500mg χλωροκίνης ημερησίως για δέκα ημέρες.

«Είναι μια εξαιρετική είδηση, αυτή η θεραπεία που δεν κοστίζει τίποτα», επέμεινε ο καθηγητής Ραούλ, χαιρετίζοντας τη δουλειά που έκαναν οι Κινέζοι ερευνητές για να βρουν ένα αποτελεσματικό φάρμακο.

Όταν ρωτήθηκε, από τη Ρώμη όπου βρίσκεται, για τη θεραπεία αυτή, ο υπουργός Υγείας της Γαλλίας Ολιβιέ Βεράν, είπε ότι έχει μιλήσει πολλές φορές με τον Ντιντιέ Ραούλ. «Ξέρουμε ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες μελέτες in vitro, όμως οι μελέτες στους ασθενείς θα πρέπει να επαληθευτούν», τόνισε ο υπουργός.