Κοινωνία

“Λουκέτο” στα νησιά του βορείου Αιγαίου για το μεταναστευτικό

Γενική απεργία στα νησιά του βορείου Αιγαίου. Οι προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

«Νεκρώνουν» σήμερα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου από την γενική απεργία που αποφάσισαν για σήμερα Τετάρτη η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι Δήμοι της Περιφέρειας, ενώ έχουν προγραμματιστεί και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία της Λέσβου, της Χίου και της Σάμου.

Οι νησιώτες, μέσω εκτάκτων συνελεύσεων που έκαναν χθες, καταδικάζουν τη δημιουργία κλειστών κέντρων κράτησης αιτούντων άσυλο, ενώ διαμαρτύρονται για την έντονη αστυνομική παρουσία και τη βία που ξέσπασε την Τρίτη.

Στην απεργία συμμετέχουν έμποροι, η ΑΔΕΔΥ, οι εργαζόμενοι σε ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου.

Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και στη Χίο, όπως και στη Σάμο.

Παράλληλα, έχουν προαναγγελθεί κινητοποιήσεις, στην πλατεία Σαπφούς, στη Μυτιλήνη, στη πλατεία Βουνακίου, στη Χίο και στην πλατεία Πυθαγόρα στη Σάμο.