Υγεία - Περιβάλλον

Κώστας Βουτσάς: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του

Τι αναφέρεται από το Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» για την νοσηλεία του δημοφιλούς ηθοποιού και τα αίτια που οδήγησαν στον χαμό του.

Θλίψη σε όλη την Ελλάδα έχει σκορπίσει το άγγελμα του θανάτου του Κώστα Βουτσά, ο οποίος κατέληξε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», το οποίο εξέδωσε το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν για τον ηθοποιό, αναφέροντας και τα αίτια θανάτου.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται «Ο Κώστας Βουτσάς εισήχθη στο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» στις 7 Φεβρουαρίου 2020 με λοίμωξη του αναπνευστικού και σημαντική καρδιακή και αναπνευστική δυσλειτουργία, που οδήγησαν σε διασωλήνωση και εισαγωγή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ετέθη σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και της νεφρικής λειτουργίας. Η κατάστασή του σταθεροποιήθηκε αρχικά αλλά την 24η Φεβρουάριου το βράδυ παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, που εξελίχθηκε σε πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε πάρα τις γενόμενες θεραπευτικές παρεμβάσεις, στις 26/02/2020 στις 02:24».