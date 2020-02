Παράξενα

“Πεισματάρικο” κτήριο… αρνείται να κατεδαφιστεί (βίντεο)

Προσπαθούν να ρίξουν το κτήριο, που έχει πάρει την κλίση του Πύργου της…Πίζας.

Εργάτες δουλεύουν αδιάκοπα για να καταφέρουν να ρίξουν το κτήριο στην Ατλάντα που…δε λέει να πέσει.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από τις 16 Φεβρουαρίου, για να κατεδαφιστεί το κτήριο των 12 ορόφων, που φιλοξενείτο εταιρεία υπολογιστών.

Αρχικά είχε γίνει εσωτερική έκρηξη, όμως το κτήριο δεν έπεσε, αλλά... έγειρε.

Κάπως έτσι, ξεκίνησαν τα αστεία για το κτήριο που θυμίζει πλέον…τον Πύργο της Πίζας.

Η εταιρεία, πάντως, προβλέπει ότι η κατεδάφιση του κτηρίου θα πάρει αρκετές μέρες.