Ο καιρός για τους αγρότες

Διατηρούνται οι σχετικά καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δίχως να λείπουν οι βροχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Η «μονομαχία» επιβολής μεταξύ χειμώνα και άνοιξης, με βασικό όπλο τους βοριάδες του ενός και τους νοτιάδες της άλλης, δημιουργεί αστάθεια και αλλοπρόσαλλο καιρό, αλλά το «πάνω χέρι» το έχει η άνοιξη, με τους ψεκασμούς να είναι πια αναγκαίοι.

Την Πέμπτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που παροδικά θα πυκνώνουν, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, στα βόρεια, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν κυρίως στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας και στα ημιορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Πάντως, από το απόγευμα θα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία, σε πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από -1 βαθμό έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 2 έως 18 βαθμούς και νοτιότερα από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι, που θα φτάσουν στα πελάγη τα 7 με 8 μποφόρ, πριν αρχίσουν από το απόγευμα να εξασθενούν.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη φαιά σήψη (μονίλια) στη ροδακινιά - νεκταρινιά - βερικοκιά - κερασιά - δαμασκηνιά:

Αποτελεί μεγάλης οικονομικής σημασίας μυκητολογική ασθένεια των πυρηνόκαρπων. Η έναρξη της προσβολής του παθογόνου μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέρος του άνθους και η περίοδος ευαισθησίας των καλλιεργειών διαρκεί από την έκπτυξη των ματιών, μέχρι και την πτώση των πετάλων. Με υγρό και βροχερό καιρό η μόλυνση των ανθέων είναι δυνατό να προκληθεί μέσα σε λίγες ώρες.

για την προστασία των καλλιεργειών από τον μύκητα συνιστώνται αυτή την εποχή δύο ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια μυκητοκτόνα. Ο πρώτος στο βλαστικό στάδιο του ρόδινου ή λευκού μπουμπουκιού και ο δεύτερος στην πλήρη άνθηση.

στην περίπτωση παρατεταμένης και βροχερής περιόδου άνθησης και ανάλογα με το ιστορικό προσβολών του μύκητα στην περιοχή, συνιστάται και τρίτος ψεκασμός έτσι, ώστε τα άνθη να είναι προστατευμένα από μολύνσεις μέχρι και λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων.

η χημική καταπολέμηση του μύκητα για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των παραγωγών, διότι τα σπόρια του μύκητα μεταφέρονται με τον αέρα σε μακρινές αποστάσεις.

για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα, συνιστάται η συνεχής εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

