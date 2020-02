Κοινωνία

Επίθεση σε πολυκατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και μια βαριοπούλα...

(Φωτό αρχείου)

Επίθεση με τρικάκια και μπογιές πραγματοποίησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, σε πολυκατάστημα παιχνιδιών επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στο Μαρούσι.

Στα τρικάκια υπήρχαν συνθήματα κατά της πλουτοκρατίας, ενώ παρόμοια συνθήματα γράφτηκαν στους τοίχους του καταστήματος.

Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου, ενώ στο σημείο βρέθηκε και μια βαριοπούλα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διάρκεια της επίθεσης και με την οποία έσπασαν την είσοδο.

Στο σημείο υπάρχει κάμερα ασφαλείας, η οποία κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών. Το υλικό ερευνάται ήδη από τις Αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.