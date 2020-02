Κοινωνία

Συνεχίζεται η γενική απεργία στη Μυτιλήνη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης. Το χρονικό των συγκρούσεων διαδηλωτών και αστυνομικών.

Με αποφάσεις που έλαβαν, αργά το βράδυ, οι διοικήσεις του Επιμελητηρίου Λέσβου, του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, του Παλλεσβιακού Εργατουπαλληλικοού Κέντρου και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ συνεχίζεται και σήμερα η γενική απεργία.

Το πρωί, στις 10.30, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης συγκέντρωση διαμαρτυρίας «ενάντια στην κρατική βία και καταστολή», σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

Η χθεσινή ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα για τη Λέσβο. Η γενική απεργία που είχε κηρύξει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ανταποκρίθηκαν σε αυτή όλοι οι φορείς του νησιού, είχε σαν αποτέλεσμα το σφράγισμα κάθε οικονομικής δραστηριότητας.

Στις 11:00 το πρωί πραγματοποιήθηκε ογκώδης διαδήλωση, που ξεκίνησε από την πλατεία Σαπφούς της Μυτιλήνης, ενώ η πορεία που ακολούθησε κατέληξε στην κλειστή γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που ήταν κλειστή λόγω της απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Στη συνέχεια, οι διαδηλωτές μετακινήθηκαν με κάθε τρόπο προς την Καράβα και το Διαβολόρεμα, τα δυο άκρα του δρόμου που οδηγεί στον επιταγμένο χώρο των 261 στρεμμάτων, όπου θα κατασκευαστεί η σχεδιαζόμενη νέα δομή μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο.

Η άφιξη τους στην Καράβα από τη μεριά της Μυτιλήνης ή από τη μεριά του Μανταμάδου και στο Διαβολόρεμα, αύξησε την πίεση προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν ήταν άγριες και εξελίχθηκαν, είτε μέσα στα χωράφια, είτε στο μέσον του δρόμου.

Το απομεσήμερο, ομάδες διαδηλωτών μέσα από δασικά μονοπάτια, έφτασαν στου Καβακλή, την επιταγμένη έκταση, όπου βρισκόταν άνδρες των ΜΑΤ και μηχανήματα που πραγματοποιούσαν εργασίες για την κατασκευή της νέας δομής. Στο οροπέδιο αυτό εξελίχθηκε άγρια μάχη με πετροπόλεμο από μεριάς διαδηλωτών και με τα ΜΑΤ να απαντούν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Τελικά τα ΜΑΤ υποχώρησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων υπέστησαν σοβαρές ζημιές δυο κλούβες της ΕΛΑΣ.

Αργά το απόγευμα έγινε γνωστή η απόφαση για αποκλιμάκωση των δυνάμεων της αστυνομίας. Η αναχώρηση από το Διαβολόρεμα ήταν σχετικά εύκολη, παρά τις συγκρούσεις που τη συνόδευσαν.

Στην Καράβα τα πράγματα ήταν δυσκολότερα, αφού η αστυνομία είναι εγκλωβιστεί μεταξύ διαδηλωτών από το Μανταμάδο από τα βόρεια, από τη Μυτιλήνη από τα νότια και από το Καβακλή, που μετά την αποχώρηση των ΜΑΤ βγήκαν στα πλάγια της Αστυνομίας. Μετά από διαπραγματεύσεις, με την καταλυτική συμβολή του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου, του προέδρου της κοινότητας Μανταμάδου Χαράλαμπου Τζελαιδή, των βουλευτών Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Μπουρνού και του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα, οι αστυνομικές δυνάμεις οδηγήθηκαν με ασφάλεια εκτός του κλοιού των διαδηλωτών. Μάλιστα, επικεφαλής της πορείας των αστυνομικών ήταν ο ίδιος ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να μην υπάρξουν ενέργειες σε βάρος των ανδρών της ΕΛΑΣ.

Τόσο στην Καράβα, όσο και στο Διαβολόρεμα, παρέμειναν μεγάλες ομάδες διαδηλωτών που περιφρουρούν την έκταση. Διαδηλωτές παρέμειναν και στην επιταγμένη έκταση στου Καβακλή.