Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το τελευταίο "αντίο" του κόσμου στον σπουδαίο ηθοποιό. Την Παρασκευή η κηδεία του.

Σε λαϊκό προσκύνημα τίθεται σήμερα η σορός του Κώστα Βουτσά, προκειμένου να τον αποχαιρετίσει ο κόσμος που τόσο τον αγάπησε όλα αυτά τα χρόνια της προσφοράς του στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών από τις 9.00 σήμερα το πρωί μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί την Παρασκευή από τις 10:00 το πρωί έως τις 11.30 π.μ.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αμέσως μετά και στις 12.30 μ.μ. θα ακολουθήσουν οι επικήδειοι.

Η κηδεία του Κώστα Βουτσά, που «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης, θα γίνει από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών μετά το τέλος των επικήδειων.