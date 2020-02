Πολιτισμός

Κώστας Βουτσάς: “έπεσε η αυλαία” για τον… αιώνιο έφηβο (εικόνες)

Πανελλήνια συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού. Πως τον αποχαιρέτησαν συγγενείς και συνάλδελφοι του.