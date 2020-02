Οικονομία

Κορονοϊός: προβληματισμός στην τουριστική βιομηχανία

Το Πάσχα είναι το πρώτο chrash test για την πορεία της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα...

Σε αχαρτογράφητα νερά βαδίζει η παγκόσμια αλλά και η ελληνική τουριστική βιομηχανία μετά και την εμφάνιση του κοροναϊού, με το πρώτο μεγάλο chrash test για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα το 2020 να είναι η περίοδος των διακοπών του Πάσχα. Μέχρι σήμερα, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσσιος, δεν υπάρχουν προβλήματα ακυρώσεων σε ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, πέραν αυτών σε Σαντορίνη και Αθήνα, ελέω και της διακοπής της πτήσης της Air China από το Πεκίνο στην Αθήνα.

Ο κ. Τάσσιος μιλώντας πάντα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κάνει λόγο για ένα ασαφές τοπίο και εύχεται να μην υπάρξει "εξάπλωση" του ιού στην Ευρώπη, σε τέτοιο βαθμό που θα επηρεάζει τις αποφάσεις των υποψήφιων ταξιδιωτών να ταξιδεύσουν. «Αν σταματήσει ο κόσμος να ταξιδεύει τελειώνουν οι οικονομίες των χωρών, η πλειονότητα των οποίων στηρίζονται στον τουρισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Μέχρι σήμερα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο, ωστόσο αν αυτό συμβεί, το τρέχον διάστημα, τότε θα υπάρχουν περιθώρια ανάκαμψης και διόρθωσης. Αν "κορυφωθεί" τον Απρίλιο εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη -κάτι φυσικά που αντεύχεται ο κ. Τάσσιος- τότε θα υπάρχει μεγάλο θέμα».

Σε παγκόσμιο επίπεδο το στίγμα του τι μέλλει γενέσθαι, θα δώσει τις επόμενες ημέρες η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση που διεξάγεται στο Βερολίνο. Η ΙΤΒ, παραδοσιακά αποτυπώνει τις τάσεις της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και κάθε χρόνο προσελκύει όλους της εκπροσώπους της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας (FedHatta) Λύσσανδρος Τσιλίδης, η μη ακύρωση της φετινής ITB είναι ένα θετικό σήμα κόντρα στον πανικό, που δεν χρειάζεται ο τουριστικός κλάδος, όπως αναφέρει.

Για την Ελλάδα το πρώτο τεστ με τον κοροναϊό θα είναι τόσο το καθολικό όσο και το ορθόδοξο Πάσχα εφέτος τον Απρίλιο, σημειώνει ο κ. Τσιλίδης και συμπληρώνει ότι και στο παρελθόν η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία δύσκολες καταστάσεις με ιούς, τρομοκρατία κλπ. Αυτή την περίοδο η κίνηση στα τουριστικά γραφεία κρίνεται φυσιολογική, σύμφωνα με τον κ. Τσιλίδη ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι «αν η Ελλάδα χάσει αυτή την περίοδο τουριστικά μερίδια θα τα κερδίσει στο τέλος». Στο μεταξύ, όπως γνωστοποιεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσιλίδης, έχει δοθεί εντολή στα τουριστικά γραφεία να μην χρεώνουν ακυρωτικά σε τυχόν ακυρώσεις τουριστικών πακέτων, προκειμένου οι πελάτες να επισκεφτούν την Ελλάδα σε άλλη ημερομηνία που θα επιθυμούν.

Πέρυσι, που το Πάσχα των Καθολικών ήταν 21 Απριλίου, οι αεροπορικές αφίξεις που κατεγράφησαν προς την Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 18,7% και ανήλθαν σε 1,2 εκατομμύρια έναντι 1 εκατομμύριου αφίξεων το 2018. Μάλιστα πέρυσι τον Απρίλιο καταγράφηκαν και 663 χιλιάδες οδικές αφίξεις μειωμένες κατά 6,4% σε σχέση με το 2018. Να τονιστεί ότι εφέτος οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα, στον πρώτο μήνα του έτους κινήθηκαν δυναμικά καταγράφοντας άνοδο 8,3% (407 χιλιάδες αεροπορικές αφίξεις), ποσοστό που μεταφράζεται σε 31.000 επιπλέον επιβάτες, σε σχέση με πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα της ψυχραιμίας και της ηρεμίας, είναι αυτό που κυριαρχεί στις τάξεις των εμπλεκομένων με τα τουριστικά πράγματα και την ίδια στιγμή ο μηχανισμός του υπουργείου Τουρισμού, όπως έχει τονιστεί, είναι σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες υγείας (υπουργείο Υγείας - ΕΟΔΥ κλπ) αλλά και με τους φορείς του κλάδου, προκειμένου να υπάρχει συντονισμός ενεργειών.

Σε αυτό το πλαίσιο και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων σε ανακοίνωση του σχετικά με τον κοροναϊό σημειώνει ότι τους επόμενους μήνες η Ελλάδα αναμένεται να υποδεχθεί πάνω από 30 εκατομμύρια επισκέπτες και θα απαιτηθεί από όλους ψυχραιμία, συντονισμός και συνεργασία. Ο ελληνικός τουρισμός έχει τη γνώση, την ωριμότητα και τον επαγγελματισμό να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά και σε αυτή την περίσταση. Μάλιστα ο ΣΕΤΕ, όπως τονίζεται, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τα μέλη του, τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς της Πολιτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιολόγηση της κατάστασης, η έγκυρη ενημέρωση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης που χρειάζεται να εφαρμοστούν.