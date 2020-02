Πολιτική

Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: αντί για τα κλειστά κέντρα, να γεμίσουμε ακατοίκητα νησιά ή παροπλισμένα πλοία να μετα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για την διαχείριση του Μεταναστευτικού, προβλέποντας ότι σύντομα θα γίνουν εκλογές.