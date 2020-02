Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη: 17 νεκροί μέσα σε μία εβδομάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Διπλάσιοι οι νεκροί, αναλογικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

Στους 77 ανέρχονται οι νεκροί από την επιδημ'ία γρίπης στην Ελλάδα, απο τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι την Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου.

Μέσα σε μία εβδομάδα, έχασαν την ζωή τους 17 άνθρωποι, ενώ 7 περιστατικά κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευθούν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι 59 θάνατοι αφορούσαν ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), και 18 ασθενείς χωρίς νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Πρόκειται για 44 άνδρες και 33 γυναίκες, με εύρος ηλικιών από 4 έως 91 έτη. Από τα 73 (94,8%) κρούσματα απομονώθηκε ιός γρίπης τύπου Α και από τα 4 (5,2%) ιός γρίπης τύπου Β. Τα 42 στελέχη γρίπης τύπου Α που απομονώθηκαν από τα προαναφερθέντα κρούσματα υποτυποποιήθηκαν, εξ αυτών 15 (35,7%) ανήκαν στον υπότυπο Α (Η1Ν1) και 27 (64,3%) στον υπότυπο Α (Η3Ν2).

Τα 72 (93,5%) από τα 77 προαναφερθέντα κρούσματα ανήκαν σε κλινική ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία συνιστάται εμβολιασμός για την εποχική γρίπη, εξ αυτών εμβολιασμένοι ήταν οι 27 (37,5%).

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 227 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, εκ των οποίων τα 206 νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ.

Την τελευταία εβδομάδα ελέγχθηκαν για ιούς γρίπης 186 κλινικά δείγματα όλα από νοσοκομεία. Τα 66 (35,5%) εξ αυτών ήταν θετικά για ιούς γρίπης και συγκεκριμένα τα 44 (66,7%) ήταν τύπου Α και τα 22 (33,3%) ήταν τύπου Β. Τα 41 στελέχη τύπου Α υποτυποποιήθηκαν, εξ αυτών τα 30 (73,2%) ανήκαν στον υπότυπο Α (Η3Ν2) και τα 11 (26,8%) στον υπότυπο Α (Η1Ν1). Συνολικά έχουν ελεγχθεί 2.287 κλινικά δείγματα.

«Παραμένουμε σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας της γρίπης στην Ελλάδα. Συν- επικρατούν οι υπότυποι A (H1N1) και A (H3N2), επισημαίνουν οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ και τονίζουν η σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού ως του καλύτερου τρόπου προφύλαξης από τη γρίπη.