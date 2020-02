Κόσμος

Τουρκία: αυξάνει την στρατιωτική της ισχύ στα σύνορα με τη Συρία

Η Άγκυρα μεταφέρει οπλικά συστήματα στο Ιντλίμπ, καθώς λήγει το τελεσίγραφο Ερντογάν στην κυβέρνηση της Δαμασκού.

Το αντιαεροπορικό σύστημα Atilgan, φαίνεται, πως έχει μεταφέρει ο τουρκικός στρατός κοντά στα σύνορα με την Συρία και, συγκεκριμένα, την επαρχία του Ιντλίμπ.

Σύμφωνα με την «savunmasanayist», το σύστημα που ήδη έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει 8 πυραύλους Stinger, έτοιμους προς χρήση. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ικανό να πλήξει αεροσκάφη, ελικόπτερα, UAVs και πυραύλους Cruise σε απόσταση, έως 8 χιλιομέτρων και σε ύψος 3,8 χιλιομέτρων. Ενώ διαθέτει και τη δυνατότητα να διακρίνει αν πρόκειται για έναν εχθρικό ή φίλιο στόχο.

Η τοποθέτηση του συγκεκριμένου συστήματος, κατά την ίδια πηγή, είναι πιθανό να σηματοδοτεί τις προετοιμασίες για την επικείμενη επίθεση της Τουρκίας εναντίον των δυνάμεων του Άσαντ στη Συρία.

Υπενθυμίζεται πως ο Ερντογάν έχει δώσει τελεσίγραφο στη Συρία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου για να αποσύρει τις δυνάμεις της γύρω από τα τουρκικά παρατηρητήρια στην Ιντλίμπ.

Μάλιστα ο Ερντογάν μιλώντας, χθες, στους βουλευτές του κόμματός του, παραδέχθηκε πως το κύριο πρόβλημα της Τουρκίας στη Συρία είναι ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο στον εναέριο χώρο της χώρας, κάτι για το οποίο επιθυμεί σύντομη λύση.

Σκοτώθηκαν τρεις Τούρκοι στρατιώτες

Τρεις τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική Συρία όπου αντιπαρατίθενται οι δυνάμεις της Άγκυρας με αυτές του καθεστώτος της Δαμασκού, δήλωσε σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, εκτιμώντας πάντως πως η κατάσταση παίρνει «ευνοϊκή» τροπή.

«Έχουμε τρεις μάρτυρες (...). εντούτοις οι απώλειες του (συριακού) καθεστώτος είναι πολύ βαριές», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια ομιλίας του στην Άγκυρα.

Λίγο νωρίτερα ο τούρκος υπουργός Άμυνας είχε ανακοινώσει τον θάνατο δύο τούρκων στρατιωτικών και τον τραυματισμό δύο άλλων από αεροπορικό πλήγμα στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως με τις απώλειες που ανακοινώθηκαν σήμερα, 20 τούρκοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι τώρα τον Φεβρουάριο στην περιοχή αυτή, που αποτελεί το θέατρο σφοδρών συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του Ρόιτερ, έχουν σκοτωθεί 21 μέλη των τουρκικών δυνάμεων.