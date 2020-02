Life

“The2NightShow”: αποκαλύψεις και… εκπλήξεις την Πέμπτη (εικόνες)

Εκλεκτοί οι προσκεκλημένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μιλούν για την καριέρα και την ζωή τους.

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Χρήστο Πλαΐνη, σε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για τον ρόλο του Κοινοτάρχη, Περικλή Τόλλια, που υποδύεται στις «Άγριες Μέλισσες» και αποκαλύπτει τη μεγάλη ανατροπή στο σενάριο, που θα φέρει τα πάνω – κάτω στη σειρά.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Χριστόφορος Ζαραλίκος.

Ο γνωστός κωμικός μιλά για την ενασχόλησή του με την υποκριτική και το stand up, ενώ εξομολογείται πως αποφάσισε να γίνει ηθοποιός, λόγω... έρωτα.

Τέλος, αποκαλύπτει τι έγραφε το μήνυμα που έλαβε, στο κινητό του τηλέφωνο, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Αναστασία Παντούση, η «Ιφιγένεια» από το «Κόκκινο Ποτάμι» του Μανούσου Μανουσάκη, μιλά για τον πρώτο της τηλεοπτικό ρόλο και την πορεία της στην υποκριτική.

Πώς θα αντιδράσει, άραγε, όταν ο Ιωάννης Παπαζήσης, ο τηλεοπτικός της έρωτας, θα εισβάλει στο πλατό, για να της κάνει έκπληξη;

