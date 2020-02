Πολιτική

Λέσβο, Χίο και Σάμο θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης

«Σε εποικοδομητικό κλίμα» η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Με συναντίληψη για την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης των νησιών, ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση του πρωθυπουργού με τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης των νησιών του Β. Αιγαίου. Κατά τη σύσκεψη καλλιεργήθηκε ένα εποικοδομητικό κλίμα και τέθηκαν ανοιχτά όλα τα ζητήματα, με κύριο μέλημα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Αποφασίστηκαν μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών, η άμεση διαβούλευση των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης με το περιφερειακό συμβούλιο και τα δημοτικά συμβούλια, και η υποβολή προτάσεων από πλευράς τους, ενώ ανακοινώθηκε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες και τα τρία νησιά.

Όπως ανακοινώθηκε μετά το πέρας της συνάντησης που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης χαιρετίζουν την απόφαση της κυβέρνησης για ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και των επιστροφών. Τονίστηκε επίσης, ότι οι σημερινές άναρχες δομές πρέπει να κλείσουν, και να αντικατασταθούν από κλειστές δομές.

Εκείνο που αποφασίστηκε, είναι ότι τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης θα προχωρήσουν σε άμεση διαβούλευση με τα δημοτικά και το περιφερειακό συμβούλιο και θα υποβάλουν προτάσεις.

Σαφές έγινε ότι αποτελεί κοινό τόπο η αναγνώριση της ανάγκης άμεσης αποσυμφόρησης των νησιών, αρχίζοντας από όσους έχουν ήδη λάβει άσυλο καθώς και εκείνους που βρίσκονται στις δομές για χρονικό διάστημα πάνω από 14 μήνες.

Συμφωνήθηκαν επίσης μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών τα οποία θα περιλαμβάνουν οριζόντια οικονομικά μέτρα καθώς και εξειδικευμένα μέτρα για κάθε νησί, με βάση τις ανάγκες των κατοίκων τους.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί και τα τρία νησιά, ξεκινώντας τις επόμενες μέρες από τη Σάμο