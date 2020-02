Κόσμος

Εικοσιδύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή

Η επίθεση έγινε από δυνάμεις του Άσαντ στο Ιντλίμπ. Έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Εικοσιδύο Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ από αεροπορική επίθεση των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάλ αλ Ασαντ ανακοίνωσε ο νομάρχης Αντιόχειας.

Ο Τούρκος νομάρχης ζήτησε να μην υπάρξει πανικός ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις. Επανέλαβε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στην Τουρκία.

Παράλληλα ολοκληρώθηκε η έκτακτη σύσκεψη που έγινε στο προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα υπό τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιντλίμπ. Στη σύσκεψη που διήρκεσε 2 ώρες συμμετείχε και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Εξάλλου έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με την αρχηγό του Καλού κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ η οποία ακύρωσε την επίσκεψή της στο Μπαλίκεσιρ και επέστρεψε στην Άγκυρα.

Επίσης έκτακτη σύσκεψη της κεντρικής επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, συγκάλεσε και ο αρχηγός του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Σύμφωνα με το CNN o τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία με τον Γ.Γ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ. Ωστόσο δεν έγινε γνωστό αν αναφέρθηκαν στο θέμα του Ιντλίμπ.