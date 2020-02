Οικονομία

Βρούτσης στον ΑΝΤ1: υπάρχει όφελος για όλους από το νέο Ασφαλιστικό

Τι είπε για την επιλογή κατηγορίας εισφορών απο ελ. επαγγελματίες και αγρότες, την αύξηση συντάξεων, τα αναδρομικά, την "13η σύνταξη" και τις αναπηρικές.

«Ο νόμος Κατρούγκαλου από το βράδυ της Πέμπτης αποτελεί παρελθόν», τόνισε ο Υπ. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφέροντας ότι το νέο Ασφαλιστικό, που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής, βασίζεται σε γερά θεμέλια και παρέχει διασφαλίσεις για την βιωσιμότητα του συστήματος, με καλύτερες προοπτικές για εργαζόμενους και συνταξιούχους.

«Περίπου 850.000 νυν εργαζόμενοι, όταν βγουν την σύνταξη θα δουν αυξήσεις σε σχέση με τα δεδομένα που ίσχυαν πριν από την ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού», σημείωσε ο Υπ. Εργασίας, προσθέτοντας ότι «όσοι βγήκαν στην σύνταξη μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά από αυτόν τον νόμο και έχουν από 30 χρόνια και 1 ημέρα και πάνω, θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους».

Αναφερόμενος στις ενστάσεις που εκφράζονται για διατάξεις του νέου νόμου, όπως αυτές από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο κ. Βρούτσης είπε ότι ειναι η πρώτη φορά που ένα ασφαλιστικο νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή μαζί με μια αναλογιστική μελέτη και σημείωσε «ο νόμος βασίζεται σε πυλώνες που είναι αναλλοίωτοι», ενώ είπε ότι «ουσιαστικά πρόκειται όχι για κρίση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά ενός εισηγητή – κάτι ανάλογο είχε γίνει και στον νόμο Κατρούγκαλου- ο οποίος εκφράζει ένσταση σε ότι αφορά την υπαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων στον e-ΕΦΚΑ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τελικώς, διότι πρέπει όλοι να υπάγονται σε έναν φορέα».

Για την 13η σύνταξη

Αναφορικά με το κοινωνικό μέρισμα και την 13η σύνταξη, ο κ. Βρούτσης είπε ότι «δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη. Υπήρχε μια ωμή κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ. Μια κανονική 13η σύνταξη σημαίνει ποσό 2,3 δις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε 900 εκατομμύρια που ουσιαστικά ήταν ένα επίδομα».

Όπως συμπλήρωσε, «επιδόματα στους συνταξιούχους, έκτακτα επιδόματα δόθηκαν και το 2014 και το 2015 και το 2016 και το 2017 και το 2018 και το 2019. Παραμονή εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να το βαφτίσει «13η σύνταξη». Εμείς, με άλλη λογική, προβλέπουμε να διατίθεται ποσό ίσο με 0,5% του ΑΕΠ για κάθε χρόνο, μέχρι το 2070».

Για τις εισφορές των ελ. επαγγελματιών

Ο υπ. Εργασίας είπε ότι «με τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου υπήρξε τεράστια απώλεια εσόδων που έβλαψε το σύστημα. Όλοι οι ελ. επαγγελματίες ανά την χώρα «αγκάλιασαν» το νέο σύστημα πριν καν ψηφιστεί ο νόμος. Με το νέο σύστημα, όλοι θα βγουν ωφελημένοι. Συγκριτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, κάποιος ελ. επαγγελματίας θα έχει σημαντικό όφελος, πχ. αυτός με εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχει όφελος 770 ευρώ».

Όπως είπε ο Γιάννης Βρούτσης, η νέα δομή θα συμβάλλει στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, ενώ όπως ανέφερε «από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας, μέχρι τις 13 Μαρτίου θα μπορούν ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να επιλέξουν σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θέλουν να υπαχθούν, με την διορία για την πρώτη καταβολή εισφορών να λήγει στις 20 Μαρτίου».

Για τις αναπηρικές συντάξεις

«Υπάρχει ήδη με τον νέο νόμο η κατάργηση του 6% για εισφορά υγείας σε όλες τις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας», είπε ο κ. Βρούτσης αναφορικά με τις αναπηρικές συντάξεις, ενώ υπεραμύνθηκε και της μείωσης της ποινής για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται, εκτιμώντας ότι «δεν θα υπάρξει κάποια αρνητική επίπτωση σε ότι αφορά την απασχόληση των νεότερων».

Εφάπαξ τα αναδρομικά

Αμέσως μετά την έκδοση του ΦΕΚ, που αναμένεται σήμερα, θα πρέπει να γίνει επαναϋπολογισμός όλων των συντάξεων, ανέφερε ο κ. Βρούτσης, λέγοντας ότι «οι όποιες διαφορές, τα αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου του 2019, θα δοθούν εφάπαξ, με μια καταβολή».

Μέτρα στήριξης για τον κορονοϊό

«Η ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, θα κοστίσει σε ζημία στις επιχειρήσεις και σε θέσεις εργασίας, δεν μπορεί να υπάρχει πλήρης κάλυψη από την πλευρά του Κράτους και διότι δεν μιλούμε για ένα γεγονός σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά ευρύτερα στην χώρα. Ετοιμάζουμε μια απόφαση στο Υπ. Εργασίας», είπε ο Γιάννης Βρούτσης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ερωτηθείς για το πλαίσιο στήριξης σε επιχειρήσεις που θα πληγούν και σε εργαζόμενους που θα κληθούν, λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, να μην εργαστούν επί εβδομάδες, στο πλαίσιο τήρησης των προληπτικών μέτρων για την μη εξάπλωση της νόσου.