Κόσμος

Επιστρέφει Boeing λόγω ρωγμής σε παράθυρο

Εκατοντάδες επιβάτες βρίσκονται στο αεροσκάφος που επιστρέφει εκτάκτως στη Μόσχα.

(φωτογραφία αρχείου)

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μόσχας το αεροπλάνο που είχε υποχρεωθεί να επιστρέψει λόγω ρωγμής σε ένα παράθυρο του πιλοτηρίου, μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το επιβατικό αεροσκάφος Boeing 777 με προορισμό την Μπανγκόκ και με περισσότερους από 200 επιβαίνοντες υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Μόσχας Σερεμέτγιεβο λόγω ρωγμής σε ένα παράθυρο του πιλοτηρίου, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι πιλότοι ανέφεραν στον Πύργο Ελέγχου την ρωγμή όταν εισήλθε το αεροσκάφος στον εναέριο χώρο του Καζακστάν.