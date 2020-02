Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: η πλατφόρμα για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα για τους ελ. επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και του αγρότες.

Όπως είπε αναφέρει νωρί το πρωί στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Βρούτσης, τέθηκε σε λειτουργία n διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα, έως και τις 13 Μαρτίου 2020, την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν, ακολουθώντας τα αναλυτικά βήματα, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για πρώτη φορά, οι 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτοί μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική τους κατηγορία σε ετήσια βάση, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και τα χρόνια εργασίας τους, καθορίζοντας οι ίδιοι το ύψος της μελλοντικής σύνταξής τους. Αν κάποιος μη μισθωτός επιλέξει εφέτος να πληρώσει το ελάχιστο ποσό και τον επόμενο χρόνο βελτιωθούν τα οικονομικά του, μπορεί να αλλάξει κατηγορία, επιλέγοντας ένα από τα υψηλότερα κλιμάκια ασφάλισης και αναβαθμίζοντας τη σύνταξή του. Όσοι δεν επιλέξουν ασφαλιστική κατηγορία, θα ενταχθούν αυτομάτως στην ελάχιστη υποχρεωτική κατηγορία για όλο το τρέχον έτος.

Ωστόσο, στην ανακοίνωση, που εξέδωσε προ ημερών το υπουργείο Εργασίας, διευκρινίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ η σταθεροποίηση της εισφοράς υγείας σε ενιαίο ποσό από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και άνω κατευθύνει το υπόλοιπο ποσό της εισφοράς υγείας στην κύρια σύνταξη, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο την τελική συνταξιοδοτική παροχή. «Η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας συμφέρει όλους περισσότερο», επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής κατηγορίας, ο e-ΕΦΚΑ θα αναρτήσει στις 16 Μαρτίου τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Ιανουαρίου 2020, οι οποίες θα πρέπει να πληρωθούν, μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου.

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr/epilego/) παρατίθενται, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες, με τη μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων:

Τι αλλάζει από 1/1/2020 ως προς την ασφάλισή μου; Αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα και δημιουργούνται ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά, ως εξής: α) Επτά ασφαλιστικές κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες (πρώτα πέντε έτη ασφάλισης), β) έξι κατηγορίες για αγρότες. Μπορώ να επιλέξω οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ασφαλιστικές κατηγορίες; Φυσικά. Υπάρχουν επτά διαθέσιμες κατηγορίες για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, εκ των οποίων μία θεωρείται ειδική ασφαλιστική κατηγορία και απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες έως πέντε έτη ασφάλισης και έξι κατηγορίες για αγρότες. Είναι υποχρεωτική η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας; Ναι είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν επιλέξετε ασφαλιστική κατηγορία, θα καταταχθείτε υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Φυσικά, με το νέο σύστημα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε κατηγορία για κάθε χρόνο ασφάλισής σας. Τι πρέπει να κάνω και έως πότε, για να επιλέξω ασφαλιστική κατηγορία; Διαβάστε προσεκτικά το κείμενο που αφορά στην ιδιότητά σας (αγρότης, ελεύθερος επαγγελματίας-αυτοαπασχολούμενος, νέος ασφαλισμένος, παράλληλα απασχολούμενος) και ενημερωθείτε για τις επιλογές, που έχετε, ανάλογα με τις τωρινές δυνατότητές σας, αλλά και με τη σύνταξη που επιθυμείτε να λάβετε. Αφού αποφασίσετε σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θα ενταχθείτε, πατήστε για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας. Η προθεσμία υποβολής λήγει το βράδυ της Παρασκευής 13/3/2020. Τι ισχύει για τους νέους επαγγελματίες; Οι νέοι επαγγελματίες (ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι) μπορείτε να επιλέξετε την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνετε σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισής σας. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ανώτερης από την ειδική. Τι προβλέπεται για μη μισθωτούς με παράλληλη ασφάλιση; Με το νέο ασφαλιστικό, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, πληρώνουν μία μόνο εισφορά ακόμα και στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης. Ο υπολογισμός της εισφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με τέσσερις ειδικές περιπτώσεις. Κάθε πότε και με ποιον τρόπο πληρώνονται οι εισφορές; Οι εισφορές είναι μηνιαίες και καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Οι πληρωμές εξακολουθούν να πραγματοποιούνται σε όλες τις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού (πάγια εντολή).