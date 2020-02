Πολιτική

Κλειστά τα ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές (εικόνες)

Διπλωματικές διεργασίες και «νουθεσίες» των Βρυξελλών προς την Άγκυρα, που στέλνει μαζικά μετανάστες στην Ελλάδα.

Διεκόπη η λειτουργία του τελωνείου των Καστανέων Έβρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κλείσιμο του συγκεκριμένου συνοριακού σημείου διέλευσης πραγματοποιήθηκε λόγω της συγκέντρωσης, από την τουρκική πλευρά, σημαντικού αριθμού ατόμων (μεταναστών- προσφύγων) με πρόθεση να εισέλθουν στη χώρα.

Στο σημείο βρίσκονται από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες σταδιακά αναμένεται να ενισχυθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτροπή ανεξέλεγκτης εισόδου ατόμων στο ελληνικό έδαφος.

Οι συγκεντρωμένοι πρόσφυγες προσπαθούν να περάσουν με κάθε τρόπο στην ελληνική πλευρά και έτσι κατά διαστήματα σπρώχνουν τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς που βρίσκονται στο σημείο. Εκείνοι τους απωθούν και δεν τους επιτρέπουν να περάσουν.

Η Τουρκία δεν έχει κάνει επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με την αλλαγή της πολιτικής της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνουν οι Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι αναμένουν από την Άγκυρα να «συγκρατήσεις τις ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Από τη δική μας πλευρά η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας είναι ακόμα σε ισχύ και περιμένουμε την Τουρκία να μείνει πιστή στις δεσμεύσεις της. Οι τουρκικές Αρχές έχουν δεσμευτεί επισήμως ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική, οπότε αυτό περιμένουμε να κρατήσει το λόγο της.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα γίνονται συσκέψεις, ενώ ο Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Άγκελα Μέρκελ.

Στον Έβρο βρίσκεται ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο των αποφάσεων της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης των συνόρων για την αποτροπή νέων κυμάτων προσφύγων-μεταναστών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας πηγαίνει εκτάκτως στο βόρειο Αιγαίο.

Τα τουρκικά Μέσα μεταδίδουν από τα ξημερώματα εικόνες από καραβάνια μεταναστών να κατευθύνονται στην Ελλάδα τόσο από την Αδριανούπολη, όσο και από τα τουρκικά παράλια. Στη Λέσβο έφτασε, άλλωστε το πρωί σκάφος με 15 πρόσφυγες και μετανάστες.

