Πολιτική

Μητσοτάκης: καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα δεν θα γίνει ανεκτή

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στην τακτική του Ερντογάν. Ενισχύονται οι δυνάμεις στα σύνορα.

Σκληρό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτακης, "απαντώντας" στις απειλές του Τούρκου Προέδρου ότι θα ανοίξει τα σύνορα σε πρόσφυγες και μετανάστες από την Συρία.

"Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα. Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι. Έχω ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση", αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο Twitter.





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε, σήμερα, διαδοχικές τηλεφωνικές συνομιλίες με την Άνγκελα Μέρκελ, τον Σαρλ Μισέλ και τον Εμμανουέλ Μακρόν.Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Καγκελάριο της Γερμανίας, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Γαλλίας για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για τη φύλαξη των συνόρων της μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέπουν τους πρόσφυγες από το να έρχονται παρανόμως στη χώρα μας.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε επίσης αναλυτικά τους συνομιλητές του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Προσφυγικό μετά τις συγκρούσεις στο Ιντλίμπ και αντήλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες αντίδρασης που υπάρχουν.