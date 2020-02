Πολιτική

Χρυσοχοϊδης: Η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε πολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα», διαμηνύει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ηχηρό μήνυμα ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της και είναι μια χώρα ασφαλής, έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από τη Νέα Βύσσα Ορεστιάδος, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός μεταναστών-προσφύγων.

Ειδικότερα, ο κ. Χρυσοχοϊδης δήλωσε: «Επισκεπτόμαστε σήμερα τον Βόρειο Έβρο και όχι μόνο, μαζί με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ τον κ. Φλώρο, για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους, ότι η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορά της, η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής. Πρέπει να σας πω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, εδώ στην περιοχή του Έβρου, έχουν κάνει μια πολύ σπουδαία εθνική δουλειά, σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των συνόρων και μαζί με την Ελληνική Αστυνομία, συνεργαζόμενες καθημερινά οι υπηρεσίες, παράγουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, τις ευχαριστίες μας στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛΑΣ, που με τη δράση τους, τη δουλειά τους, καθημερινά καθιστούν τα σύνορά μας ασφαλή. Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει από την άλλη πλευρά των συνόρων. Το γεγονός δηλαδή, ότι δυστυχισμένοι άνθρωποι συσσωρεύονται στα σύνορά μας, εκβιαστικά, να μπούνε μέσα χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Η απάντησή μας είναι ότι η χώρα δέχεται και καλοδέχεται όλους εκείνους που διαθέτουν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε πολίτες τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Τα σύνορα της χώρας είναι απρόσβλητα γι' αυτό δεν έχουν κανένα λόγο δυστυχισμένοι άνθρωποι να συσσωρεύονται στα σύνορά μας, στους τελωνειακούς σταθμούς, περιμένοντας να εισέλθουν στο ελληνικό και ευρωπαϊκό έδαφος.

Θα είμαστε παρόντες, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη φρούρηση των συνόρων μας. Δυνάμεις, από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, του Ελληνικού Στρατού, δυνάμεις από την Ελληνική Αστυνομία, απ' όλη την Επικράτεια, ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες εδώ υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη η φύλαξή τους».