Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με ανοιξιάτικες συνθήκες θα κυλήσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Βελτιώνεται ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Σάββατο αναμένονται ομίχλες στα ηπειρωτικά και γενικά αίθριος ουρανός με νεφώσεις, πυκνότερες στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και με ασθενείς βροχές το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -3 (στα ορεινά) έως 15 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -1 βαθμό έως 17 βαθμούς και νοτιότερα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές Αχλαδιάς & Μηλιάς. Τα βλαστικά στάδια μεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν μία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας, για ασθένειες όπως η Φουζικλαδιά. Πρόκειται για μυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της μηλιάς, οι οποίες μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή.

Είναι ιδιαίτερα μολυσματικές όταν κατά τη βλαστική περίοδο επικρατούν βροχοπτώσεις, καθώς και σε οπωρώνες που βρίσκονται σε υγρές περιοχές. Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς. Οι πρωτογενείς μολύνσεις αρχίζουν νωρίς, από την έναρξη της νεαρής βλάστησης και η δραστηριότητα των μυκήτων ευνοείται ιδιαίτερα με βροχερό καιρό και θερμοκρασίες μεταξύ 16 και 24ο C.

Για την αποτελεσματική προστασία της νεαρής βλάστησης από τα παθογόνα, συνιστώνται τρεις διαδοχικοί προληπτικοί ψεκασμοί, με κατάλληλα και εγκεκριμένα για τις καλλιέργειες μυκητοκτόνα:

όταν τα μάτια έχουν εκπτυχθεί σε μήκος περίπου 1,5 εκ., στο στάδιο της ρόδινης / λευκής κορυφής όταν έχει πέσει το 70-90% των πετάλων.

Επισημαίνεται ότι:

οι παραπάνω ψεκασμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, διότι περιορίζουν σημαντικά τον κίνδυνο μελλοντικών μολύνσεων, εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιηθούν μόνο στους δύο πρώτους ψεκασμούς, σε περίπτωση που επικρατούν βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών καρπών και ανάλογα πάντα με το ιστορικό προσβολής του οπωρώνα, συστήνεται η συνέχιση των ψεκασμών όσο διαρκεί η βροχερή περίοδος και ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των μυκητοκτόνων, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των μυκήτων συνιστάται η εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες,

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

