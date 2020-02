Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: ο κορονοϊός σε ποσοστό 99% είναι μια απλή γρίπη (βίντεο)

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας, τόνισε ότι είναι ενθαρρυντικό πως σε όλα τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, έχει εξακριβωθεί η προέλευση τους.