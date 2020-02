Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Αποφασισμένοι να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορά μας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυτή την στιγμή απαιτείται η μέγιστη δυνατή ομοψυχία, τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και τόνισε ότι αυξάνονται τα μέτρα φύλαξης και το προσωπικό.

Είμαστε αποφασισμένοι να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορά μας με κάθε τρόπο τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη αυξάνει τα μέτρα φύλαξης αλλά και το προσωπικό και λόγω κορονοϊού.

Παράλληλα, τόνισε ότι αυτή την στιγμή απαιτείται η μέγιστη δυνατή ομοψυχία. «Το πρόβλημα είναι εθνικό και πρέπει να αφήσουνε στην άκρη τις όποιες πολιτικές και προσωπικές ατζέντες».

Ανέφερε ακόμα ότι οι κάτοικοι στα νησιά έχουν κουραστεί με την κατάσταση που επικρατεί, ωστόσο, τόνισε ότι όταν υλοποιηθούν τα κλειστά κέντρα θα καταλάβουν όλοι ότι είναι η καλύτερη λύση και αυτό θα στείλει μήνυμα αποτροπής.