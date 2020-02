Ζώδια

Ο ανάδρομος Ερμής και τα... θετικά του

Κι όμως... ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να είναι αρκετά εποικοδομητικός. Φτάνει να μπορείς να τον αξιοποιήσεις.

Μιας και ο Ερμής αυτό το διάστημα κινείται σε ανάδρομη πορεία και συχνά –πυκνά τον …αναθεματίζουμε για τα καθημερινά μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται,ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα, χωρίς να πάθουμε υστερία ότι όλα συνωμοτούν εναντίον μας..



Ναι, ναι ξέρω..προβλήματα στην ημερομηνία, χαμένα μηνύματα, λόγια που παρεξηγούνται, πλάνα που ανατρέπονται και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και τα μηχανήματα να τρελαίνονται.. Κι από πάνω το μυαλό μας μοιάζει να… χάνει στροφές εκεί ακριβώς που το χρειαζόμαστε περισσότερο.



Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να είναι αρκετά εποικοδομητικός. Φτάνει να μπορείς να τον αξιοποιήσεις. Να μερικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στις φάσεις του αυτές.



1. Να σκέφτεσαι πιο πολύ προτού να μιλήσεις. Αυτές τις μέρες που η επικοινωνία δυσκολεύει, δεν βλάπτει να μην αφήνεις τη γλώσσα σου να πηγαίνει πιο γρήγορα από το μυαλό σου. Διότι, ως γνωστόν, η προαναφερθείσα γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Είναι και μια καλή προπόνηση, ώστε να μάθεις να συγκρατείσαι περισσότερο στο μέλλον γενικά και να μην… αμολάς ότι σου περνάει από το μυαλό. Και πέρα από το να μιλάς, φρόντισε και να ακούς πιο προσεκτικά. Να κοιτάς τι θέλει να πει ο άλλος κι όχι να μένεις σ’ εκείνο που βιάστηκες να καταλάβεις.



2. Να είσαι πιο άμεσος σε ότι θέλεις να πεις στους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν. Χρησιμοποίησε λόγια απλά και σταράτα, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Άσε κατά μέρος τα υπονοούμενα και τα ευκόλως εννοούμενα.



Δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να αποκρυπτογραφούν τους… χρησμούς σου. Πες λοιπόν αυτό που έχεις να πεις ξεκάθαρα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για την επικοινωνία σου με πρόσωπα τα οποία μετράνε ιδιαίτερα στη ζωή σου. Πρόσεξε ιδιαίτερα τα γραπτά μηνύματα, που παρερμηνεύονται ευκολότερα. Η προφορική επικοινωνία είναι πιο ξεκάθαρη, ιδίως αν υπάρχει και οπτική επαφή.



3. Να κάνεις πλάνα. Το γεγονός ότι η εποχή δεν προσφέρεται για να ξεκινήσεις νέα εγχειρήματα, δεν συνεπάγεται πως δεν μπορείς να τα σχεδιάσεις κιόλας. Πάρε χαρτί και μολύβι, βάλε το μυαλό σου να δουλέψει και κάνε λίστες και καινούργια προγράμματα. Σχεδίασε το μέλλον σου. Μπορείς να ονειρευτείς, να φανταστείς, να οραματιστείς, να πάρεις αποφάσεις όσο θέλεις. Τσάμπα είναι, και ο ανάδρομος Ερμής δεν θα ενοχληθεί καθόλου.



4. Να ασχοληθείς με τον εαυτό σου.Να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Αν δεν μπορείς να δράσεις, εκμεταλλεύσου το διάστημα αυτό ώστε να προετοιμάσεις τον εαυτό σου για δράση. Κάνε πράγματα που θα σου δώσουν δυνάμεις για τα περαιτέρω, όταν με το καλό θα περάσουν αυτές οι μέρες που βρίσκεσαι στο stand-by. Τρώγε πιο υγιεινά, κοιμήσου περισσότερες ώρες, μούλιασε στην μπανιέρα σου. Απόλαυσε το dolce far niente, που μεταφράζεται σαν «η γλύκα της απραξίας»…



5. Να κάνεις επαφή με παλιές, χαμένες γνωριμίες.Η φάση του ανάδρομου Ερμή είναι καλή για να επανασυνδεθείς με άτομα με τα οποία έχεις χάσει από καιρό επαφή. Τις παλιές αγάπες δεν τις συνιστούμε βέβαια, αν θέλεις να δημιουργηθεί κάτι που να διαρκέσει, αλλά μπορείς κάλλιστα να ξαναβρεθείς με παλιούς συμμαθητές, συναδέλφους, συγγενείς που έχουν πολύ καιρό να ακούσουν τη φωνούλα σου και να δουν τα ματάκια σου.



6. Να αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν και ότι γίνει..ας γίνει.. ΟΚ, γύρω σου γίνεται το «έλα να δεις». Μπορείς να κρατήσεις την ηρεμία σου μέσα στο χάος; Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, που λέγανε και οι παλιοί. Δεν μπορείς; Ευκαιρία να εξασκηθείς σε αυτή την υψηλή τέχνη τού να αφήνεις τα πράγματα να κυλάνε και να παίρνουν τον δρόμο τους, ο οποίος δεν ήταν ακριβώς αυτός που επιθυμούσες, χωρίς να πανικοβάλλεσαι. Ίσως τότε να ανακαλύψεις ότι δεν ήρθε δα και η καταστροφή του κόσμου.



7.Να διορθώσεις χαλασμένα πράγματα μέσα στο σπίτι: Τίποτα καινούργιο δεν είναι σκόπιμο να κάνεις μέσα στο σπίτι σου αυτές τις μέρες, όπως να αλλάξεις τη διακόσμηση ή να αγοράσεις εκείνη την πολυπόθητη τηλεορασούλα να τη φέρεις στην κρεβατοκάμαρα. Μπορείς όμως κάλλιστα να διορθώσεις τα παλιά. Όχι σπουδαία πράγματα…Αντικατέστησε εκείνη την καμένη λάμπα στο χωλ,βάλε λαδάκι στην πόρτα της τουαλέτας που τρίζει σαν σε ταινία θρίλερ,τέτοια μικρά, απλά πραγματάκια που θα κάνουν τη ζωή σου λιγάλι πιο εύκολη.



8. Να ολοκληρώσεις αυτά που έχουν μείνει μισά: Ξεκίνησες να ξεκαθαρίζεις την ντουλάπα σου αλλά την παράτησες στη μέση. Εδώ και τόσο καιρό θέλεις να πετάξεις τα άχρηστα χαρτιά και τους παλιούς λογαριασμούς, αλλά ποτέ δεν ασχολείσαι. Τα χώνεις σ’ εκείνο το έρμο συρτάρι που κοντεύει να μην μπορεί να κλείσει από τη σαβούρα. Είπες να σβήσεις τις άχρηστες φωτογραφίες από το κινητό, αλλά κι αυτό στη μέση έμεινε. Ευκαιρία να «επιστρέψεις» σε ότι έχεις αφήσει ανολοκλήρωτο και να ξεμπερδέψεις μια και καλή μαζί του.



9. Να ξεκαθαρίσεις και σώσεις τα ηλεκτρονικά σου αρχεία εγκαίρως: Ο ανάδρομος Ερμής είναι η αγαπημένη εποχή για να τα… φτύνει η υψηλή τεχνολογία. Σκληροί δίσκοι κρασάρουν, πολύτιμα αρχεία εξαφανίζονται, προγράμματα κολλάνε σαν να τα πασάλειψες με μέλι. Εννοείται πως οι προαναφερθείσες εργασίες τακτοποίησης και διάσωσης των αρχείων σου πρέπει να έχουν γίνει πριν ο Ερμής μπει σε ανάδρομη πορεία. Την επόμενη φορά να το έχεις υπόψη σου. Αλλά και τώρα σώσε ότι προλαβαίνεις και μην προκαλείς άλλο την τύχη σου!

Πηγή: astrologos.gr