Κόσμος

Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ - Ταλιμπάν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

ΗΠΑ και Ταλιμπάν υπογράφουν σήμερα στη Ντόχα μια ιστορική συμφωνία με αβέβαιο μέλλον.

ΗΠΑ και Ταλιμπάν αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στη Ντόχα συμφωνία βάσει της οποίας θα ξεκινήσει η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν αλλά και οι διαφγανικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες Παρασκευή τους Αφγανούς «να αδράξουν την ευκαιρία για ειρήνη».

«Αν οι Ταλιμπάν και η αφγανική κυβέρνηση καταφέρουν να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους, θα έχουμε έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου στο Αφγανιστάν και την επιστροφή των στρατιωτών μας στην πατρίδα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η συμφωνία, η οποία υπήρξε αντικείμενο διαπραγμάτευσης επί ενάμισι χρόνο στο Κατάρ, αναμένεται να υπογραφεί στις 13:00 ώρα Ελλάδας στη Ντόχα από τους Αμερικανούς απεσταλμένους και τους Ταλιμπάν. Ωστόσο δεν πρόκειται ακριβώς για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Οι αφγανικές αρχές από την πλευρά τους, μπλεγμένες σε μια διαμάχη για την εξουσία μετά τις αμφιλεγόμενες προεδρικές εκλογές, έχουν μείνει μακριά από τις διαπραγματεύσεις. Και σε αυτό το στάδιο προβλέπεται μόνο «μείωση της βίας» και όχι πραγματική εκεχειρία.

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ενώ ένας από τους διοικητές των Ταλιμπάν, ο Σιραζουντίν Χακάνι, ανέφερε στην εφημερίδα New York Times ότι «όλος ο κόσμος έχει κουραστεί από τον πόλεμο».

Αβέβαιο μέλλον

Η συμφωνία θα παρουσιαστεί ως η έναρξη μιας νέας εποχής για το Αφγανιστάν, μια χώρα φτωχή που σπαράσσεται από τον πόλεμο εδώ και 40 χρόνια, και αφήνει να διαφανεί το τέλος της αμερικανικής επέμβασης στη χώρα, η οποία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2011 μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Όμως κανείς δεν γνωρίζει πώς θα είναι το μέλλον στη χώρα μετά τη συμφωνία, με ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις των Ταλιμπάν και την ικανότητα των Αφγανών πρωταγωνιστών να τερματίσουν την πολιτική κρίση.

Περισσότεροι από 100.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στο Αφγανιστάν την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, και η σύγκρουση έχει κοστίσει στους Αμερικανούς φορολογούμενους περισσότερα από 914 δισεκ. ευρώ σε στρατιωτικό κόστος και κόστος ανοικοδόμησης.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ταλιμπάν και τον ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο επανειλημμένα εξαιτίας της βίας που εξακολουθεί να σπαράσσει το Αφγανιστάν.

Αν και το περιεχόμενο της συμφωνίας ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί, αναμένεται ότι θα προβλέπει την έναρξη της απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, όπου αυτή τη στιγμή σταθμεύουν 12.000 με 13.000 άνδρες. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι η πρώτη φάση της απόσυρσης, τους επόμενους μήνες, θα αφορά περίπου 8.600 στρατιώτες.

Αργότερα ίσως ακολουθήσουν και άλλες φάσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Άσραφ Γάνι και των Ταλιμπάν. Προς το παρόν, οι αντάρτες θεωρούν την αφγανική κυβέρνηση μαριονέττα των Αμερικανών.

Επίσης οι αντάρτες θα πρέπει να εγγυηθούν ότι τζιχαντιστικές οργανώσεις όπως η αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος δεν θα χρησιμοποιούν πλέον το Αφγανιστάν ως βάση για να εξαπολύουν επιθέσεις στο εξωτερικό.

Παρά τις επικρίσεις κάποιων παρατηρητών, που εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον κάνει πολλές υποχωρήσεις πολύ νωρίς, η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι εγγυήσεις των ανταρτών για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας απαντούν στον βασικό λόγο της πρώτης επέμβασης των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν ζήτησαν τους μαχητές τους να σταματήσουν τις επιθέσεις

Οι Ταλιμπάν ζήτησαν από όλους τους μαχητές τους "να απέχουν από κάθε είδους επίθεση" σήμερα ενόψει της υπογραφής συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο την ειρήνευση στο Αφγανιστάν.

"Σήμερα όλοι οι μαχητές των Ταλιμπάν καλούνται να απέχουν από οποιουδήποτε είδους επίθεση (...) για την ευτυχία του έθνους", δήλωσε ο εκπρόσωπος των ανταρτών Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ.

"Το βασικότερο είναι ότι ελπίζουμε οι ΗΠΑ να παραμείνουν δεσμευμένες στις υποσχέσεις τους στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και της ειρηνευτικής συμφωνίας", πρόσθεσε, ενώ επεσήμανε ότι αεροσκάφη ξένων δυνάμεων πετούν πάνω από τις περιοχές των Ταλιμπάν, κάτι το οποίο χαρακτήρισε "ενοχλητικό και προκλητικό".