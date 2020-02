Πολιτική

Τσαβούσογλου σε Δένδια: Μας κάνουν μαθήματα αυτοί που πετούν δακρυγόνα σε αθώους

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μέσω Twitter η απάντηση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στον Έλληνα ομόλογό του.

Προκλητική απάντηση στον Υπουργό Εξωτερικών έδωσε ο Τούρκος ομόλογός του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τσαβούσογλου επέκρινε την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των χιλιάδων προσφύγων που έχουν συγκεντρωθεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Το σχόλιο ήρθε μέσω ανάρτησης στο Twitter, όπου ανάρτησε φωτογραφίες από τις Καστανιές και τα επεισόδια που εκτυλίσσονται εκεί από την Παρασκευή.

«Η αυτοσυγκράτηση δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη, εδραιωμένη στην πεποίθηση ότι συμπεριφορές σεβασμού προς το Διεθνές Δίκαιο υπερισχύουν κάθε παραβατικότητας», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας.

«Κοιτάξτε ποιος μας δίνει μαθήματα για το διεθνές δίκαιο! Χωρίς ντροπή πετούν δακρυγόνα κατά χιλιάδων αθώων που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορά τους. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σταματούμε όσους εγκαταλείπουν τη χώρα μας, αλλά είναι καθήκον της Ελλάδας να τους συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σε ανθρώπους!», του απάντησε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Να σημειωθεί ότι σε εικόνες που έχουν καταγραφεί από τα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα, φαίνονται τα τουρκικής προέλευσης δακρυγόνα, τα οποία φέρουν οι συγκεντρωμένοι στα σύνορα πρόσφυγες και μετανάστες.

Νωρίτερα ο Ερντογάν είχε δηλώσει ότι «ήδη 18.000 μετανάστες πέρασαν τα σύνορα της Τουρκίας προς την Ευρώπη», υπολογίζοντας ότι συνολικά 30.000 μετανάστες πρόκειται να περάσουν τα σύνορα σήμερα.