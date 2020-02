Life

Ο Μπόρις Τζόνσον θα γίνει πατέρας

Το πρώτο τους παιδί περιμένουν ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και η σύντροφός του.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και η σύντροφός του Κάρι Σίμοντς περιμένουν το πρώτο παιδί τους, μεταδίδουν σήμερα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο 55χρονος Τζόνσον και η 31 Σίμοντς αρραβωνιάστηκαν και σκοπεύουν να παντρευτούν. Αυτό σημαίνει ότι ο Συντηρητικός Τζόνσον θα γίνει ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός εδώ και 250 χρόνια που θα παντρευτεί, αφού ανέλαβε καθήκοντα, γράφει η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Από την πλευρά της, η εφημερίδα Sun επικαλείται μια πηγή από την Ντάουνινγκ Στριτ που λέει: «ο Μπόρις και η Κάρι είναι ενθουσιασμένοι με τα νέα. Το γνώριζαν εδώ και λίγο καιρό, όμως το κρατούσαν κρυφό εωσότου προχωρήσει η εγκυμοσύνη».

«Αυτό εξηγεί, εν μέρει, γιατί κρατούσε χαμηλούς τόνους πρόσφατα, αν και εργάζεται στον μέγιστο βαθμό και αυτό δεν θα αλλάξει. Η Κάρι είναι ενθουσιασμένη και θα συνεχίσει, επίσης, να εργάζεται στα σχέδιά της για το περιβάλλον» αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη την πηγή από το πρωθυπουργικό γραφείο.