Πολιτική

Παναγιωτόπουλος από Καστανιές: θα γίνει ότι χρειαστεί για την φύλαξη των συνόρων μας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτό ενδεχόμενο για ενίσχυση των δυνάμεων στα ελληνικά σύνορα, άφησε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε απο τις Καστανιές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα γίνει ότι χρειαστεί για την φύλαξη των συνόρων μας, που ειναι και ευρωπαϊκά σύνορα.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ακόμη δεν έχει χρειαστεί, αλλά εφόσον αυτό απαιτηθεί, θα υπάρξει ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα.

Ο Υπ. Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του ΥΕΘΑ βρέθηκαν στις Καστανίες για να έχουν "ιδίοις ομμασι" εικόνα και να εκτιμήσουν την κατάσταση.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, μεταδίδοντας συναίσθημα σιγουριάς και αποφαστιστικότητας, συνεχάρη το προσωπικό για την επιτήρηση των ελληνικών συνόρων, ενώ ανέφερε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οργανωμένη μετακίνηση πληθυσμού προς τα σύνορα με την Τουρκία.