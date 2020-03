Πολιτική

Έβρος: SMS ενημερώνουν τους μετανάστες ότι τα σύνορα είναι κλειστά (εικόνες)

Στην αποστολή μαζικών μηνυμάτων ώστε να ενημερωθούν όσοι φτάνουν στα ελληνικά σύνορα, εξαιτίας των fake news, προχωρά η κυβέρνηση.

Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα για την ενημέρωση των ανθρώπων που παρακινούμενοι από fake news κινούνται ή συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία των ανατολικών μας συνόρων, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωναν οι ίδιες πηγές, «αξιοποιούμε τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στα σύνορα ώστε να ενημερωθούν οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες».

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ξένα κινητά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή λαμβάνουν τα παρακάτω μηνύματα καθώς πλησιάζουν τα σύνορα. Έχουν ήδη ληφθεί χιλιάδες .